Forse Myrta Merlino si aspettava un inizio diverso: il regista (il suo braccio destro) del programma tagliato da Mediaset. E ancora qualche critica di troppo e qualche passo falso da parte sua. A confortarla gli ottimi dati auditel che sono arrivati nei primi due giorni di programmazione. A puntare il dito contro di lei anche vip dell’epopea D’ursiana come Karina Cascella che dopo l’ultima puntata non si è lasciata scappare l’occasione di attaccare Myrta.

Sui social sono arrivate considerazioni fiume, alcune delle quali condivise dagli spettatori. Racconta Cascella: “Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo pomeriggio 5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”.





Pomeriggio 5, Karina Cascella contro Myrta Merlino: servono sorrisi

E ancora: “Scusate ma devo puntualizzare due cosine. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrice, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione era comunque, dal mio punto di vista, troppo impostato sulla cronaca. Mi fa molto sorridere un fatto”.

“Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo il c*lo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Cosina numero 1: Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi per i quali venivo invitata, compreso Pomeriggio5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa”.

Quindi conclude: “Cosina numero 2: Se volessi farmi notare a tutti i costi, scelta di tanti, ma non di certo la mia, parteciperei ad un reality (anche qui ho rifiutato diverse volte). Ne aggiungerei una terza di cosina. A differenza di tante persone che parlano del nulla, io nella vita ho fatto tutto da sola. Ho 43 anni. Svolgo più attività. Ho una famiglia meravigliosa. Non mi manca nulla. Quindi non parlate di ciò che non conoscete… Fate tante brutte figure”.