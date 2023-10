Bufera al Grande Fratello su Anita Olivieri, protagonista di una frase choc che sta facendo arrabbiare tantissimi telespettatori. C’è un video ad incastrare la ragazza, che si è lasciata scappare una brutta espressione nei confronti di un’altra inquilina della casa. E gli utenti l’hanno invitata adesso a non piangersi addosso, come farebbe abitualmente, perché stavolta non potrà negare l’evidenza e quindi potrebbe anche rischiare dure reprimende.

Tra l’altro, al Grande Fratello proprio alcuni giorni fa Anita Olivieri era stata indiretta artefice di qualcosa di inatteso. Mentre le telecamere riprendevano alcuni inquilini la regia ha mandato in onda l’audio del confessionale di Anita: “Voi ogni volta mi mandate Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro…”. Probabilmente si è trattato di una gaffe da parte della regia, ma subito sono piovuti i commenti del pubblico: “Tutto falso – scrive un utente – Questo lo dimostra”.

Leggi anche: “Una relazione col famoso attore”. Beatrice Luzzi non ne ha parlato al GF, ma si è scoperto tutto





Grande Fratello, bufera su Anita Olivieri per una frase choc

Tutto è successo nella casa del Grande Fratello, mentre Anita Olivieri e gli altri inquilini erano intenti a dialogare. L’episodio, datato 3 ottobre, ha visto inizialmente come autore di parole spiritose Ciro Petrone, che si è soffermato su due compagni di avventura che sembrano essere sempre più complici. Poi è intervenuta la giovane e non si è trattenuta, dicendo qualcosa che ha lasciato di stucco praticamente tutti.

Anita Olivieri, parlando della vicinanza sempre più marcata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ha esclamato sull’attrice: “Così magari si fa una sco***“. A quel punto Letizia Petris, che ha ascoltato attentamente la frase della coinquilina, l’ha rimproverata dandole un colpo sulla gamba, come ha ricostruito il sito Blastingnews. A quel punto c’è stato un coro di disapprovazione da parte degli internauti, che hanno attaccato Anita.

Poi in puntata fa la Santa e si mette a piangere quando tira un merdone al giorno — Soqquadro (@gicarestik2) October 3, 2023

Poverina sta ragazza è proprio acida e cattiva — Ermanna Natale (@NataleErmanna) October 4, 2023

Queste le reazioni più aspre nei riguardi di Anita: “Poi in puntata fa la santa e si mette a piangere, quando tira un merd*** al giorno”, “Poverina questa ragazza, acida e cattiva“, “Che squallore”, “E per fortuna che dice di essere emotiva, che pena”.