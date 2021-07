“Ma eri così…”. Il volto noto della tv si mostra ai suoi 19 anni. E riconoscerla è una impresa

La bellezza è rimasta, nonostante il tempo passato. La foto dal passato mostra la storica inviata di Striscia la Notizia appena 19enne. Sguardo dolce e intenso, sorriso in primo piano e lineamenti morbidi. Impossibile non restare incantati da lei. Lo scatto non rende subito chiaro di chi possa trattarsi, ma con più attenzione proprio nello sguardo si capisce tutto.

Qualche dettaglio, forse, vi aiuterà a capire di chi si tratta. Classe 1982 originaria di Lucca, città in cui ha trascorso infanzia ed adolescenza. Poi il trasferimento a Roma, nel 2005, dunque la laurea con il massimo dei voti ma anche un diploma in recitazione. Un viaggio a Parigi, che ha successivamente nutrito la sua crescita professionale sia come architetto che attrice di teatro.

Per qualche fan gli indizi hanno aiutato a capire di chi può trattarsi. Mentre per chi ancora non è riuscito nell’impresa, la foto dal passato, a uno sguardo più attento, può subito rivelare di chi si tratta. La storia inviata del tg satirico Striscia la Notizia non ha certamente perso in bellezza, anzi. Gli occhi e il sorriso sono rimasti gli stessi.





Dallo scatto che la ritrae in primo piano sono passati ben 29 anni. Infatti l’inviata al tempo della foto aveva appena 19 anni. Lo ricorda lei stessa nella didascalia, lasciando i fan senza parole: “Anni 19, occhi verdi, capelli biondissimi, segni particolari: sogni da realizzare! Una foto tratta dal mio primissimi book, primo passo su quella strada che sognavo di percorrere, quella che sto percorrendo e quella che, consapevole di incontrare ancora tanti incidenti e salite..”.

E aggiunge: “Continuerò a percorrere con gioia, entusiasmo, determinazione e infinita passione, lavorando sempre duramente”. Un carattere determinato e tanti sogni nel cassetto che ha realizzato e continuerà a realizzare. Si parla dell’inviata Chiara Squaglia, che nel tempo non ha mai perso la voglia di portare a termine i percorsi iniziati, anche se alle volte questo richiede qualche piccolo cambiamento di rotta.