Chiara Rabbi sta vivendo una storia d’amore da sogno con Davide Donadei. Da quando sono usciti da ‘Uomini e Donne’ i loro sentimenti sono aumentati a dismisura e hanno già in cantiere obiettivi decisamente molto importanti, come svelato da entrambi nei giorni scorsi. Molto presto potremo infatti probabilmente vederli all’altare, uniti in matrimonio, oppure con qualche bebè in arrivo. Ma ciò che è successo qualche ora fa ha fatto letteralmente perdere la testa all’ex corteggiatrice del dating show.

Lei ha rilanciato alcuni giorni fa e in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, ha chiesto al compagno di allargare la famiglia: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”. Una richiesta impegnativa alla quale Davide Donadei non ha ancora risposto, almeno pubblicamente. Davide Donadei è un ragazzo dal grande fascino: giovane e bellissimo, su Instagram ha già riscosso molti consensi tra i fan. E si amano alla follia.

Chiara Rabbi ha dunque voglia di raggiungere importanti traguardi in futuro e ha raccontato sempre tutto ai suoi fan. Ha voluto dire la sua sulle sponsorizzazioni di prodotti che fa, poi ha anche avvisato i fan di volersi trasferire in Salento per stare al fianco di Davide. Ma non tutti hanno sempre gradito queste frasi ed ha ricevuto una marea di insulti. Ha sempre replicato con molta tranquillità in passato, ma stavolta probabilmente qualcuno ha superato ogni limite ed è sbottata del tutto.





Queste le parole di Chiara Rabbi in risposta agli odiatori della rete, che non la lasciano mai in pace: “Dopo mesi che mi sono mangiata la vostra me*** sono sempre stata zitta, poi ad un certo punto mi toccano su certi argomenti perché impazzisco. Mi avete detto che sarei durata da Natale a Santo Stefano con Davide, che stavo lì per chissà che cosa e ora mi sono rotta le pa***. Ad un certo punto anche meno, sono libera di fare quello che voglio”, ha concluso una furiosa Chiara, mai stata così agitata.

Davide Donadei aveva invece detto a Chiara Rabbi: “Ho deciso di comprare una casa tutta nostra. Ora non ti spaventare, lo so che stiamo insieme solo da gennaio, ma entrambi sappiamo che il nostro è un amore vero, intenso e non una storiella tra ragazzi. Dunque, che male c’è ad avere voglia di qualcosa di più serio? Sarà per noi un altro importantissimo tassello della nostra vita insieme”.