Chiara Ferragni, arriva l’affondo. La nota influencer ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 con una stola-manifesto con su scritto “pensati libera”. Una presenza nel corso della prima serata del festival della musica italiana che si replicherà anche in occasione del gran finale. Ma nell’attesa che accada, c’è chi torna a parlare di lei.

L’attacco a Chiara Ferragni dopo il monologo a Sanremo 2023. Le considerazioni sono quelle di Filippo Facci su Libero Quotidiano in un articolo dal titolo “Chiara Ferragni demolita da Filippo Facci: “Sul palco senza slip?””. Il monologo commentato dal noto giornalista. “Non capita a tutti i festival nazionalpopolari di ascoltare banalità così sconcertanti, rivolte magari a un pendolare di Carugate che alle 6.00 di domattina dovrà affrontare la sfida più importante con se stesso, che è prendere il Regionale da Vignate. Prego”. Toni ironici quelli con cui il giornalista ha voluto affrontare l’analisi del discorso della moglie di Fedez fatto davanti alla platea di Sanremo 2023.

Leggi anche: “Sei senza rispetto”. Sanremo 2023, critiche ad Amadeus: coinvolto anche il figlio José





L’attacco a Chiara Ferragni dopo il monologo a Sanremo 2023

Riprendendo alcuni momenti del monologo di Chiara Ferragni il giornalista passa in rassegna ad alcune considerazioni: “Ogni volta che penso a te mi viene da piangere”, affermava Chiara in apertura del monologo, “Anche a noi”, la replica del giornalista. E ancora alcuni passaggi del monologo: “Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti uscire fuori un po’ di più” e ancora il giornalista: “Anche noi vorremmo farti uscire, ma solo nell’ora d’aria, dal 41-bis. “Vorrei farti vedere la mia vita”, Filippo Facci prosegue: “La vediamo in diretta internazionale: è la vita di una mediocrità elevata all’ennesima potenza, goduta e pagata da un popolo che evidentemente se la merita”.

Chiara Ferragni nel monologo: “Sai, la gente mi conosce, mi chiede selfie insieme”, e il giornalista ironico: “Senza pagare? Scandaloso”. Poi il passaggio dell’influencer in cui ha detto: “Poi sai, non piaccio proprio a tutti”, replica: “Confermiamo”. Le riflessioni proseguono sulle parole della Ferragni: “Vuoi sapere un po’ del tuo futuro?”, e Filippo Facci: “No, davvero, grazie, il presente in mondovisione basta e avanza”, e si prosegue nell’articolo così.

“Ho sempre cercato di renderti fiera”, ha detto ancora Chiara Ferragni durante il monologo, e le parole del giornalista: “Nel senso di bestia selvaggia? Scusa, selvaggia è troppo”. Ancora un passaggio del monologo: “Ma tutto quello che faccio, lo faccio per te”, “Confermiamo”, aggiunge il giornalista. “Per la bambina che sono stata” e ancora Facci: “Anche per la vecchia che sarai, visto che hai accumulato per una trentina di pensioni dirigenziali”.