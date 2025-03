“Non sono una …”. Chiara Cainelli crolla in lacrime dopo la puntata e confida all’amica Zeudi Di Palma le sue paure. Sfogo choc della concorrente al Grande Fratello: dopo i saluti al pubblico, la cubista di Trento non è più riuscita a trattenersi. Gli attacchi ricevuti da parte di alcuni concorrenti durante la diretta alla fine l’hanno sopraffatta. A ferirla in modo particolare sono state le parole usate nei suoi confronti da Jessica Morlacchi.

La cantante dei Gazosa, nota per i suoi modi molto diretti, fino a quel momento aveva avuto un rapporto normale con Chiara, senza scontri particolari. Tuttavia, qualcosa si è rotto. Chiara non si aspettava l’attacco di Jessica, che è intervenuta per difendere l’amica Mariavittoria Minghetti, infastidita dalle attenzioni che Chiara aveva riservato a Tommaso Franchi durante la festa di Carnevale. “Sei una sgallettata e una profumiera”, ha detto Jessica a Chiara. Dopo la puntata, la cubista ha riflettuto a lungo su quanto accaduto. Di seguito la sua reazione.

“Io non sono una…”. Grande Fratello, Chiara si sfoga con Zeudi dopo quelle brutte accuse

“Adesso mi faccio mille problemi se vado a ballare là, ho paura, ho vergogna. Cioè, cosa sono? Una t…?”, si è domandata Chiara, sostenendo che il suo comportamento nei confronti di Tommaso sia stato frainteso da Jessica e Mariavittoria. Chiara teme che questa situazione possa danneggiare la sua immagine. Per lei, si tratta di una vera e propria crisi d’identità, convinta di non aver fatto nulla di scandaloso o offensivo.

Secondo Chiara, non c’è alcuna differenza tra il suo atteggiamento e quello di altri concorrenti del Grande Fratello, come Mattia: “Vado lì a ballare da diva, no? Perché una Fumagalli può farlo e io no? Perché se lo faccio io sembro una z…? Sembra che provoco e me la sento solo io…”. Zeudi ha cercato di farla ragionare: “Perché Fumagalli è una presa in giro”. Ma Chiara non si è lasciata convincere: “E la mia no? Si vede che è una presa in giro!”

C: “Adesso mi faccio mille problemi se vado a ballare là ho paura ho vergogna. cioè cosa sono una troia?” pic.twitter.com/jgOpm0UCaX — ALY🍒 (@sonoinfastidita) March 7, 2025

Per chi non avesse seguito la puntata, ricordiamo le parole usate da Jessica: “Non avrei nemmeno usato il termine ‘sgallettata’, ne avrei scelto uno ben più pesante. A te piace sedurre, non posso parlare apertamente in televisione, ma sei un po’ profumiera”. Sul web il pubblico si è diviso. C’è chi accusa Chiara di strumentalizzare le parole di Jessica, ricordando che in passato altri concorrenti, come Helena, hanno ricevuto critiche ben più dure senza fare drammi. “Come riescono a girare la frittata! Sono veramente vergognose.” Altri, invece, la difendono ed esortano a non abbattersi.