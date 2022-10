Chi uscirà stasera dal GF Vip 7? A scontrarsi al televoto in queste ore ci sono ben tre Vippone: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Ma cosa succederà tra qualche ora? Intanto c’è da dire che Alfonso Signorini molto probabilmente andrà a focalizzare l’attenzione sulla relazione molto intima tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. MA finisce qua? Assolutamente no: ci sarà da parlare anche di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

I due sono tornati a frequentarsi anche dopo le recenti tensioni. Ma più di tutti stasera scopriremo anche l’esito del televoto, che tuttavia stavolta non è eliminatorio. In pratica, il più votato sarà immune alla prossima nomination e deciderà chi tra i suoi compagni dovrà finire nuovamente in sfida. Secondo il sito di Novella 2000, a confermarsi la meno votata (e dunque come la preferita) è Nikita Pelizon, che ottiene il 14% dei voti.

Chi uscirà stasera dal GF Vip 7?

A seguire troviamo Antonella Fiordelisi, con il 33% dei voti, e Pamela Prati, risultata dunque la meno amata di questo sondaggio con il 53% dei voti. Certo, non è certo che le cose andranno proprio così: si tratta di un sondaggio di un sito internet esterno al GF Vip, ma di certo da l’idea di cosa bolla in pentola. Il televoto resterà aperto fino a metà serata e potrebbe accadere di tutto.

In ogni caso la concorrente meno votata non lascerà la casa e che stasera non ci sarà alcuna eliminazione, però si metteranno le basi per quello che succederà la prossima puntata. E se andiamo a vedere chi è il concorrente pi amato all’interno del reality, basterà vedere cosa scrive Reality House. Il portale ha chiesto ai suoi utenti di salvare il proprio concorrente preferito.

Anche in questo caso sembrerebbe che le preferenze del web coincidano. A risultare la più amata dai lettori è infatti nuovamente Nikita Pelizon, che ottiene il 66% dei voti. A seguire troviamo Antonella Fiordelisi, con 22% dei voti, e Pamela Prati, risultata per la seconda volta la meno votata, con il 13% dei voti. Insomma, non ci resta che attendere.

