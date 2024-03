Siamo arrivati alla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda nella serata di giovedì 21 marzo. Nelle prossime ore scopriremo chi saranno gli altri finalisti che si contenderanno la vittoria il prossimo 25 marzo. Ma c’è già chi ha fatto i nomi di coloro che riusciranno a raggiungere Beatrice, Rosy e Varrese nell’ultimo appuntamento condotto da Alfonso Signorini.

Infatti, stanno iniziando ad emergere le prime indiscrezioni molto interessanti sul Grande Fratello e dunque gli altri finalisti potrebbero essere già stati designati. Ma ovviamente ci saranno pure delle eliminazioni e quindi sarà una lotta serrata fino all’ultimo voto. Fondamentale sarà ancora una volta l’intervento del pubblico, che dovrà scegliere i concorrenti preferiti.

Leggi anche: “È disgustoso, indignatevi tutti”. Grande Fratello, la denuncia su Perla dopo i brutti fatti nella casa





Grande Fratello, chi saranno gli altri finalisti: cosa si è saputo finora

In attesa di averne certezza durante la puntata, si sta già vociferando chi al Grande Fratello sarà tra i finalisti dell’attuale edizione che sta per volgere alla sua conclusione. Non avrebbe molte chance Alessio, infatti un sondaggio di Novella 2000 lo dà invece a rischio eliminazione, avendo totalizzato appena il 16% delle preferenze. Non va meglio a Federico, che non ha ottenuto più del 21%.

Un’utente di X, che si chiama Vals, ha dato per scontato chi potrebbe approdare in finale: “I due finalisti che si aggiungeranno ai 3 sono palesemente Garibaldi o Simona e Perla“. Quindi, la Vatiero dovrebbe farcela, mentre Giuseppe e la Tagli dovrebbero sfidarsi fino alla fine. A proposito di Simona, Novella 2000 ha annunciato che è stata la più votata nel sondaggio col 64%, quindi le probabilità di vederla il 25 marzo sarebbero molto alte.

I due finalisti che si aggiungeranno ai 3 palesemente Garibaldi/Simona e Perla #GrandeFratello — Vals🦋 (@cinicamasochist) March 21, 2024

Non resta che aspettare la puntata per capire se queste previsioni saranno veramente attendibili o se alla fine ci saranno delle vere e proprie sorprese, che stravolgeranno tutti i risultati della vigilia.