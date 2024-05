Isola dei Famosi, tutti pronti: ci sono dei nuovi arrivi. La notizia era stata anticipata giorni fa e da un’indiscrezione è diventata una certezza. E infatti nella puntata di questa sera, lunedì 13 maggio 2024, Vladimir Luxuria presenterà tre nuovi concorrenti. Concorrenti che col passare dei giorni sono praticamente decimati tra eliminazioni causa televoto, ma soprattutto infortuni e ritiri, da qui la decisione di correre ai ripari con le new entry.

Tra l’altro, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, si è da poco saputo che Joe Bastianich ha abbandonato temporaneamente il programma per accertamenti medici. Tornando alla diretta di lunedì 13, i tre nuovi sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura, si legge nel comunicato stampa, ma il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi.

Isola dei Famosi, chi sono i nuovi naufraghi

Ma chi sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024? Uno è Dario Cassini, come si anticipava giorni fa anche su queste colonne. Comico (ha partecipato a Zelig e Colorado) e attore napoletano, è diventato noto al pubblico del piccolo schermo a Le Iene con Simona Ventura e per le sue numerose apparizioni al Maurizio Costanzo Show. È sposato e ha un figlio, Raffaele.

Insieme a Dario Cassini, sbarcheranno in Honduras anche Linda Morselli e Karina Sapsai, entrambe conosciute al pubblico. La prima è un’influencer con un passato in tv: ha partecipato a Pechino Express nel 2018, poi a Drive Up nel 2019. Ha recitato in Il paramedico, poi in Rido perché ti amo ed è anche balzata agli onori della cronaca rosa in passato.

Linda morselli è nota al mondo della cronaca rosa per le sue relazioni con Valentino Rossi, dal 2011 al 2016, e con Fernando Alonso, con il quale è stata dal 2016 al 2021. Karina Sapsai invece è una modella russa: ha collaborato con numerosi brand di moda come Versace, Roberto Cavalli, Valentino e Gucci, vive a Milano ma sulla sua vita privata non si conoscono dettagli.