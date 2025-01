Negli ultimi giorni, il panorama televisivo italiano è stato scosso da indiscrezioni riguardanti possibili cambiamenti di conduzione per due programmi di punta: Affari Tuoi e Amici. Secondo quanto riportato da diverse fonti, Paolo Bonolis potrebbe tornare in Rai per condurre Affari Tuoi, mentre Stefano De Martino sarebbe in trattative per un ritorno a Mediaset, eventualmente alla guida di Amici. Paolo Bonolis, storico volto di Mediaset, ha recentemente interrotto la sua collaborazione con l’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta dopo 35 anni.

Questo divorzio professionale ha alimentato le voci di un suo possibile ritorno in Rai, emittente dove ha già lavorato in passato. In particolare, si ipotizza che Bonolis possa prendere le redini di Affari Tuoi, programma che ha già condotto con successo nelle edizioni precedenti. Parallelamente, Stefano De Martino, attualmente legato alla Rai con un contratto pluriennale, sta riscuotendo grande successo come conduttore di Affari Tuoi.





Stefano De Martino torna a Mediaset, Bonolis in Rai

Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che Maria De Filippi, produttrice e conduttrice di Amici, sia interessata a riportare De Martino nelle sue produzioni targate Fascino. Questo possibile ritorno segnerebbe una svolta significativa nella carriera di De Martino, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come ballerino ad Amici.

Nonostante queste voci, va sottolineato che De Martino ha un contratto in essere con la Rai, il che potrebbe complicare un eventuale trasferimento a Mediaset nel breve termine. D’altra parte, Bonolis, secondo alcune fonti, avrebbe rinnovato il suo accordo con Mediaset per altri tre anni, fino al 2027, rendendo incerto un suo imminente passaggio alla Rai.

Queste indiscrezioni evidenziano come il mondo della televisione sia in continua evoluzione, con possibili scambi di conduttori tra le principali emittenti italiane. Se tali cambiamenti dovessero concretizzarsi, potrebbero avere un impatto significativo sul palinsesto televisivo e sull’audience dei rispettivi programmi.In attesa di conferme ufficiali, il pubblico resta con il fiato sospeso, curioso di scoprire quali saranno le future mosse dei protagonisti del piccolo schermo italiano.

