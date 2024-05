Tale e Quale Show: “Chi prende il posto di Loretta Goggi”. Purtroppo è notizia oramai confermata dalla stessa, che la cantante non sarà tra le fila del famoso programma di Carlo Conti in onda su Rai 1. Dopo ben 13 lunghi anni di sodalizio artistico, le due strade si dividono. La stessa sui social, solo qualche giorno fa ha infatti scritto: “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state?”.

Dice quindi Loretta Goggi: “Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita”.





E ancora la Goggi: “Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza”.

Conclude Loretta: “Un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”. Ma chi prenderà il suo posto? Sembra che la produzione di Tale e Quale Show abbia messo in moto i produttori per provare a chiudere con qualche volto super noto del panorama Rai.

Il nome che più si rincorre nei corridoi è quello di Alessia Marcuzzi. Da qui però nessuna conferma e nessuna smentita. Ma è l’unica? Certo che no! Sembra che Carlo Conti abbia adocchiato anche l’attrice Matilde Gioli, amatissima dal pubblico Rai per il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani. Qualcuno poi parla di Elena Sofia Ricci, Simona Ventura, Andrea Delogu e Platinette. TvBlog poi fa i nomi di Mara Venier e Lorella Cuccarini. Ma da qui a fare un nome certo ce ne passa.

