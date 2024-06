Chi l’ha visto?, la rivolta del pubblico. Lo storico programma in onda su Rai3 e condotto da Federica Sciarelli ha un nutrito seguito di telespettatori. Generalmente la trasmissione viene vista da due milioni di spettatori con uno share del 10%. Nella puntata di ieri, mercoledì 5 giugno, però, è successo qualcosa di particolare. Il programma è infatti finito un’ora prima del solito.

La Rai ha deciso di sfruttare l’alta audience che solitamente “Chi l’ha visto?” registra per fare spazio allo speciale elezioni. La decisione, tuttavia, è stata fortemente criticata dai fan del programma, i ‘chilhavisters’. La loro protesta non si è limitata alle parole e nel giro di pochi minuti è iniziata una vera e propria ‘vendetta‘.

La protesta e la vendetta dei fan di “Chi l’ha visto?”

Nel momento in cui i telespettatori si sono resi conto della fine anticipata del loro amato programma è iniziata la protesta sui social. Ovviamente sono fioccate le critiche e i commenti negativi: “Ma io dico, ma chi se ne frega di ste elezioni!!!!!! Ma davvero dovete ridurre chi l’ha visto???? Ma vedete di andarvene a fare in c…”.

I fan del programma condotto da Federica Sciarelli, però, non si sono limitati a questi commenti. Nel giro di poco tempo è arrivata la ‘vendetta’. In tanti, infatti, hanno fatto sapere di aver spento il televisore oppure di aver cambiato canale. Molti hanno optato per il concerto al Circo Massimo di Vasco Rossi trasmesso da Rai1. Qualcuno, poi, ha posto una provocatoria domanda.

Ma io dico, ma chi se ne frega di ste elezioni!!!!!! Ma davvero dovete ridurre chi l’ha visto???? Ma vedete di andarvene a fare il c #chilhavisto — Lilla (@bellaLillaLi) June 5, 2024

Sui social c’è stato chi si è chiesto se con tutti i canali a disposizione della Rai fosse davvero necessario far finire “Chi l’ha visto?” un’ora prima per mandare in onda lo speciale elezioni. Qualcuno poi ha commentato: “Ma sti ca*** di speciale elezioni perché non li mandano su Rai1 quando ci sono i programmi con Pino Insegno che tanto non li guarda nessuno?“.

