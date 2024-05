Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto. La conduttrice è tornata a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa ormai da 20 anni lasciando nella disperazione la madre Piera Maggio, che non si è mai arresa alla perdita di sua figlia, il padre Piero Pulizzi, e il fratello Kevin. “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati”, le parole della donna che, come detto, lotta da anni per ritrovare Denise, che se fosse viva oggi avrebbe 24 anni.

Durante la puntata si è parlato del caso di Gianfranco e di Simone, entrambi vittime di una truffa romantica online. I familiari hanno chiesto giustizia in diretta a Chi l’ha visto e ovviamente non sono mancati, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli fa un annuncio in diretta

Federica Sciarelli ha letto l’appello della famiglia di Angelica Roberti, scomparsa da casa, a Bellegra, Roma. “La quattordicenne non è rientrata, provocando in familiari e amici una grande preoccupazione. Intanto le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca della ragazza”, ha spiegato la conduttrice della trasmissione in onda il mercoledì su Rai Tre.

Nell’appello lanciato da conoscenti, amici e anche dall’associazione Penelope, si specifica che l’adolescente “era vestita con jeans strappati alle ginocchia e felpa”. I familiari non vedendola tornare a casa si sono preoccupati e non riuscendo a mettersi in contatto con lei – aveva il telefono spento – ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Durante Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha bloccato un servizio per dare la notizia che tutti aspettavano. “Angelica sta tornando a casa, ha appena scritto al papà e la mamma e il fratello hanno gridato di gioia”, ha detto la conduttrice. Angelica è arrivata proprio durante la diretta e tutti i suoi familiari sono usciti in lacrime ad abbracciarla. “È un momento davvero bellissimo e commovente”.