Nuova puntata di “Chi l’ha visto?“, in onda il 28 giugno 2023, alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli è tornata in televisione con una serie di storie avvincenti e misteriose, con un focus particolare sulla piccola Kata, scomparsa a Firenze di cui non si hanno più notizie ormai da una ventina di giorni. Presenti anche i genitori bella bambina, che dalle telecamere della trasmissione di Rai Tre hanno lanciato un appello a chi ha rapito la figlia.

Ma ci saranno anche altre storie da scoprire, come quella di una telefonata che ha destato non poche preoccupazioni durante una puntata di Chi l’ha visto andata in onda nel 2011. Una telefonata fatta da un uomo che aveva lanciato un appello per ritrovare la moglie scomparsa il 25 agosto 2011.

Leggi anche: “Via da Rai 3”. Chi l’ha visto?, voce bomba sul programma di Federica Sciarelli





Chi l’ha visto, la telefonata choc di Salvatore Di Grazia

“Chiunque l’abbia vista si faccia avanti”, con queste parole Salvatore Di Grazia aveva lanciato il suo appello ai microfoni di Chi l’ha visto? La telefonata era arrivata dopo la scomparsa della moglie Mariella Cimò, scomparsa nel nulla il 25 agosto 2011. Poco dopo la scoperta choc, a far sperire la donna è stato proprio il marito, condannato a 25 anni di carcere. Salvatore Di Grazia era finito a processo con l’accusa di avere ucciso la moglie di 72 anni Mariella Cimò e di averne poi fatto sparire il corpo.

L’uomo ha sempre sostenuto la tesi dell’allontanamento volontario della moglie, dichiarandosi innocente. A incastrare l’uomo anche un filmato delle videocamere di sorveglianza che mostrano il ritorno a casa di Mariella Cimò la sera prima, il 24 agosto, e l’uscita, l’indomani, del solo Salvatore Di Grazia, alle prese con un grosso contenitore che potrebbe aver usato per trattare i resti di sua moglie con l’acido.

“Si vede che sono innocente”: Condannato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie Mariella Cimò, Salvatore Di Grazia chiede a #chilhavisto un appello per ritrovare la donna scomparsa il 25 agosto 2011 da San Giorgio di #Catania.



→https://t.co/BAueVRm1TA pic.twitter.com/cDbZWlv3C0 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 28, 2023

Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda il 28 giugno 2023, Federica Sciarelli è tornata sul caso di Mariella Cimò e ha mandato in onda la telefonata che all’epoca della scomparsa della donna fece il marito. Una telefonata choc, visto che era stato proprio lui a uccidere a far sparire il corpo della moglie. Salvatore Di Grazia era solito avere molte amanti e pare che abbia ucciso la moglie dopo l’ennesima lite con Mariella, stufa del comportamento del marito.