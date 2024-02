Chi ha vinto la puntata speciale di Sanremo di Tale e Quale show? Ieri sera infatti si è conclusa la parentesi del Festival riguardo il programma condotto da Carlo Conti. Eh sì, perché se di solito i personaggi in gara possono spaziare anche con cantanti internazionali e non solo, stavolta la scelta rimaneva soltanto tra gli interpreti storici di Sanremo.

C’è da dire che la stagione 2023/2024 di Tale e Quale Show è stata particolarmente lunga (“Forse un po’ troppo”, commenta qualche utente sui social, Ndr), iniziando a metà settembre con l’edizione classica del venerdì, che si è conclusa a novembre con il torneo dei migliori artisti delle edizioni precedenti. Dopo una piccola pausa, ecco arrivare la versione natalizia legata a Telethon, intitolata “NaTale e Quale Show”, e successivamente il programma si è spostato al sabato sera con la versione ‘nip’ di Tali e Quali.





Chi ha vinto la puntata speciale di Sanremo di Tale e Quale show

Qualcuno ricorderà che a trionfare in quel caso è stata la clamorosa imitatrice di Edith Piaf. Ed ecco che dopo una pausa per il Festival, sono seguite le due serate speciali dedicate a Sanremo. Si è trattato di uno spin-off che ha riscosso successo l’anno precedente e che è stato riproposto in questa stagione, chiaramente. Si sa, la Rai se una cosa funziona, la ripete (come Amadeus a Sanremo tra l’altro).

Ma tornando al parlare dell’ultima puntata della seconda edizione di Tale e Quale Sanremo, la domanda principe è solo una: chi ha vinto? Nella serata del 4 febbraio si è tenuto un confronto finale tra Alessandro Greco, che ha interpretato Toto Cutugno, e Tiziana Rivale, nei panni di Loredana Bertè. Entrambi, avendo vinto rispettivamente la prima e la seconda puntata, sono stati sottoposti al giudizio della giuria e dei coach, che hanno espresso un voto congiunto.

"Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola" 💙

Tiziana Rivale interpreta Loredana Bertè a #TaleeQualeSanremo #taleequaleshow pic.twitter.com/MNLIRbWkPH — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 24, 2024

"Ma quanti amori, ma quali amori

Con il coraggio e la paura di volversi bene" 🎶❤

Alessandro Greco interpreta Toto Cutugno a #taleequalesanremo#taleequaleshow pic.twitter.com/62LQ6emn57 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 17, 2024

A stravincere è stato Alessandro Greco: è lui il vincitore assoluto dell’edizione con un totale di 4 voti, mentre Tiziana Rivale ha ricevuto 1 voto. Greco ha reso omaggio al defunto cantante con la canzone “Gli amori”, presentata al Festival di Sanremo del 1990, mentre Rivale ha imitato Bertè con la canzone “Pazza”, esibita nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

