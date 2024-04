“L’Eredità”, il ritorno del campione. L’anno scorso aveva incantato tutti con il suo percorso e la sua arguzia. Ma a causa di un problema di salute aveva dovuto abbandonare il quiz-show di Rai1 dopo ben 32 puntate da protagonista. Adesso, però, ad un anno di distanza, lo scorso 25 marzo Riccardo Bertocci è tornato al suo posto. Accolto come merita da Marco Liorni e dal pubblico del programma.

Lo stesso concorrente quando aveva dovuto lasciare il gioco aveva spiegato sui social: “Non mi sono ritirato da L’Eredità. Ho avuto una leggera forma di Covid. Non so quando mi sarà possibile rientrare in gioco. Deve decidere la produzione in base al regolamento”. Ebbene dopo una lunga attesa ecco che il buon Riccardo ha ripreso il suo cammino.

Chi è Riccardo Bertocci: età, famiglia, lavoro e social

Dopo essere rientrato in gioco Riccardo Bertocci ha dichiarato al quotidiano La Nazione: “Sono molto felice di aver avuto l’occasione di tornare e devo dire che ho avuto un’accoglienza meravigliosa. Mi sono sentito in famiglia, dalla produzione fino al pubblico. Il gioco, rispetto, allo scorso anno si è fatto ancora più duro, ma cerco di tenere botta”.

Riccardo Bertocci è toscano e vive a Cortona, in provincia di Arezzo. Non si conosce la sua età. Per quanto riguarda la famiglia sappiamo che è sposato ed è padre di due figli. Gli studi: dopo il diploma al liceo classico, ha conseguito una laurea in regia teatrale e televisiva presso l’Università della Georgia. Lavoro: oggi è un agente di commercio, ma in passato ha fatto parte anche dell’Arma dei Carabinieri.

Una curiosità, Riccardo è un grande amico di Jovanotti: i due si conoscono fin da piccoli e hanno collaborato a Radio Foxes. Ha girato il mondo e vissuto a Caracas, Sydney, Atene e Bangkok. Inoltre, come riporta TvBlog, poco più di dodici mesi fa, è riuscito a vincere 40mila euro alla ghigliottina. Sui social ha un profilo Facebook (riccardo.bertocci.3) e su Instagram @riccardobertocci_

