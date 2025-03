Le ultime puntate del Grande Fratello si contano ormai sulle dita di una mano. La finale del reality show di Canale 5 è prevista per il 31 marzo. Questa edizione passerà sicuramente alla storia come una delle più discusse, tra scontri, polemiche e colpi di scena. Poco fa , intanto, dentro la Casa è scoppiato un altro caso, con al centro Lorenzo Spolverato.

Lollo, primo finalista del Grande Fratello 2024, di nuovo nella bufera. Alla vigilia di ogni puntata emergono segnalazioni secondo le quali il concorrente sarebbe informato in anticipo sugli inquilini che verranno eliminati al televoto. Sui social, le malelingue sostengono il modello milanese che abbia un canale privilegiato di informazioni. Finora, però, nessuno è riuscito a smascherarlo. Fatto sta che lui ci ha sempre preso, a volte addirittura indovinando con esattezza in quale puntata un concorrente sarebbe stato eliminato, come nel caso di Iago García.

“Sai chi deve uscire?”. Grande Fratello, Lorenzo fa quel nome: “L’altra no perché ha quel problema”

In vista della nuova puntata, Lorenzo ha fatto un’altra delle sue previsioni. Ne ha parlato come sempre con il suo gruppo più stretto, quello della fazione da lui capeggiata. Tuttavia, stavolta è stato ascoltato anche dagli altri. Ebbene, secondo quanto dichiarato da Lorenzo i prossimi concorrenti a uscire dal GF dovrebbero essere Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. È stata quest’ultima, poco fa, a svelare la rivelazione di Lollo.

Parlando con la sua amica Jessica Morlacchi in giardino, Mariavittoria ha spiegato come è venuta a conoscenza della confidenza di Lorenzo. “Ieri sera loro stavano fuori a cenare”, ha raccontato MaVi, riferendosi al gruppo di Lollo, composto da Shaila, Giglio, Zuedi e Chiara. “Tommaso è andato a fumare e li ha sentiti. Lorenzo diceva che ha fatto il confessionale sulla Orlando e ha aggiunto che lei ed io dobbiamo andarcene”. Tra le due concorrenti quella più a rischio dovrebbe essere la Orlando. Il modello avrebbe spiegato anche il motivo.

“Lorenzo ha parlato anche di quella cosa mia”, ha aggiunto Mavi probabilmente riferendosi al suo problema con la bulimia, di cui si è parlato nell’ultima puntata. A quel punto è intervenuta Jessica, continuando il discorso dell’amica: “… la tua problematica… pazzesco, per dire che non esci, ma ti rendi conto?”.

Tommaso stanotte ha sentito Lorenzo che diceva che dovrebbero uscire o Stefania o Mavi, ma che quest’ultima non esce perché ha cacciato la sua problematica.

CHE SCHIFO, GIÀ NON AVEVA MOSTRATO RISPETTO PER LA CLIP, ORA HA PEGGIORATO.#tommavi #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/KZOIxuHLrr — Ginny Fiori (@Giu48489) March 8, 2025

Queste rivelazioni hanno indignato il pubblico. Durante la puntata, infatti, quando era uscito il tema dei problemi alimentari di Mavi, Lorenzo non era apparso particolarmente interessato. “Che schifo”, ha scritto un fan di Mavi su X. “Già non aveva mostrato rispetto per la clip, ora ha pure peggiorato”.