Pasquale Di Palma, papà di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella Casa per avere un confronto con la figlia. È stato un momento importante per la gieffina, che non ha avuto un rapporto con il padre per molto tempo, come lei stessa ha ammesso nel corso della sua avventura nel reality. Signorini, all’inizio della diretta, ha spiegato le motivazioni che hanno portato l’uomo a prendere questa decisione.

“Pasquale è stato un padre che l’ha lasciata anni fa e ci ha scritto, contattato, perché ha sentito il bisogno di chiederle scusa e riabbracciarla”, ha detto in conduttore del Grande Fratello durante la diretta di lunedì 3 marzo, per poi chiedere a Zeudi se volesse incontrarlo. “Io dico una cosa: perché arrivare fino a questo momento? Mi cerchi come Miss Italia e ora al GF. Perché non cercarmi quando tutto questo non c’è?”, ha chiesto Zeudi.

Grande Fratello, Zeudi smascherata dopo l’incontro con il padre

Alfonso Signorini ha poi girato la domanda al signor Pasquale e lui ha risposto: “A me non interessa la tv, sono qui solo per guardare gli occhi di mia figlia. Prima non c’è stata l’occasione”. “Io non ho ricordi con te. Io non so chi tu sia Pasquale. Chiamarti papà forse è anche tanto; biologicamente lo sei ma adesso non lo sai. Un padre non mette in difficoltà la figlia in televisione. Buona serata Pasquale, voglio solo salutarti “, le parole di Zeudi che gela il padre.

Zeudi ha infatti affermato di non vedere suo padre da quando aveva due anni, mentre Pasquale ha dichiarato di non vederla da quattro anni e per questo motivo il discorso di Zeudi non fila.

Diversi utenti del web, infatti, hanno notato che tra le persone seguite sui social dall’ex Miss Italia ci sia proprio il padre. Perché seguirlo sui social vista la reazione che ha avuto durante la diretta? “Imbarazzante Zeudi, umiliare un padre così facendo ste sceneggiate quando lo segui su Instagram e dici di non vederlo da 20 anni: falsa, falsa, falsa”, si legge a corredo di uno screenshot della famosa app delle foto in cui si vede che Zeudi segue l’account del padre.

Ve lo lascio qui. Se stasera arriva il padre di Zeudi ed è la persona in foto… sappiate che lei lo segue su Instagram dunque la storia che non lo sente da quando era bambina non regge tanto. #grandefratello pic.twitter.com/SflxS2He8h — lori 👸 (@LoriiB) March 3, 2025

“Vorrei ricordarvi e di andare a controllare che Zeudi e il padre si seguono sui social , questi si pensano di prendere per il culo noi”, “Si ma pensano di avere a che fare con dei cretini”, “Mamma che falsità”, “E negli anni il papà cambiava immagine di copertina mettendo la foto della figlia”, “Anche il padre scazzato per le fesserie che dice. (Gli consiglierei di attenersi al copione di Zeudi)”, si legge tra i commenti su X, dove molti telespettatori credono che la concorrente abbia detto molte bugie sul padre (e non solo).