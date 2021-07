In autunno riprenderanno tanti programmi televisivi andati in vacanza a inizio estate e tra questi anche Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio e in onda su Rai 3. Ma ci sarà una grossa novità nella nuova edizione. Novità che è stata annunciata in questi giorni attraverso i canali social del popolare talk show in onda la domenica sera.

C’è una new entry a Che tempo che fa, anzi due come rende noto un post condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma in cui vengono mostrati due nuovi artisti che entreranno a far parte del cast fisso del team di Fabio Fazio: si tratta di due vecchie conoscenze’ in realtà perché in passato sono stati ospiti proprio in quello studio, ovvero Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Che tempo che fa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast



Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono due attori di grande talento, da anni e anni nel mondo dello spettacolo. Amatissimi dal pubblico, resta indimenticabile il trio che formavano con Anna Marchesini, scomparsa nel 2016. E a proposito di carriera, proprio in occasione dei cinquant’anni di carriera di Solenghi erano stati ospiti dell’appuntamento domenicale condotto da Fabio Fazio.







“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa – recita l’annuncio pubblicato sul profilo social di Che tempo che fa – diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi. Vi aspettiamo per la nuova stagione di Che tempo che fa con Fabio Fazio in autunno su Rai 3”.

Una scelta azzeccata, a giudicare dalle reazioni al post. L’annuncio è piaciuto molto ai fan del programma, che dunque nella prossima stagione televisiva potranno vedere Massimo Lopez e Tullio Solenghi come ospiti fissi del cast di Che tempo che fa che, come spiegato dallo stesso Fabio Fazio nell’ultima puntata, la Rai ha deciso di rinnovare.