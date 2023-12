Silvio Venturato è da tempo presenza fissa a Uomini e Donne. Ha avuto diverse frequentazioni nel corso del tempo e la prima dama con cui ha avuto a che fare davanti alle telecamere è stata Gemma Galgani. I due si sono frequentati per un mese nel corso di questa stagione fino a quando lei ha deciso di chiudere per le pressanti richieste di lui di avere un’intimità che lei non si sentiva ancora di vivere. Durante la scorsa edizione, invece, il cavaliere ha avuto una relazione con Donatella e poi una breve conoscenza con Gabriella.

E arriviamo così all’attuale legame con Sabrina. Cavaliere e dama si stanno frequentando da qualche settimana e, nonostante la differenza d’età (lei ha 20 anni meno di lui) si trovano bene insieme. O meglio, trovavano. Perché nell’ultima puntata Silvio ha spiazzato la dama e anche Maria De Filippi – che si è detta un po’ imbarazzata – ammettendo di aver preso in considerazione l’ipotesi di interrompere la loro relazione. Il motivo? Un suo recente rifiuto.

Uomini e Donne, bufera su Silvio per il racconto di Sabrina

In studio Silvio ha raccontato che la sera precedente Sabrina l’avrebbe accolto nella camera dell’hotel ma si sarebbe messa a dormire nonostante lui la aspettasse senza vestiti a letto. “Sono uscita dal bagno e l’ho trovato sotto le coperte svestito. Mi sono girata dall’altra parte e mi sono addormentata”, la versione di lei, riempita di applausi.

Lui si è lamentato di questa mancata intimità accusandola di non essere attratta, ma Sabrina l’ha smentito precisando di avere i suoi tempi. Ma se in studio questo racconto non ha portato a grosse reazioni, sui social il telespettatori si sono scatenati. E si sono anzi stupiti del fatto che nessuno a UeD l’abbia rimproverato.

“Viscido”, “Che uomo disgustoso, mandatelo via”, “Che schifo”, “Tutte le volte fa così con le donne, ma cacciatelo dal programma“, “Lui è amareggiato, ma buttatelo fuori”, si legge. E questi sono solo alcuni dei commenti che i fan di UeD hanno lasciato sotto al post delle pagine fan del programma.