Chi c’era parla di “scoop clamoroso” a Uomini e Donne e non ha torto: Roberta Di Padua ha lasciato la trasmissione. Un addio certamente inaspettato, arrivato tra l’altro a molti anni di distanza dal suo esordio nel parterre femminile del trono over. Trono dove si è distinta dal primo momento. Chi segue il dating show ricorda sicuramente che la dama di Cassino è sempre stata al centro delle dinamiche più interessanti.

Spesso infatti ha avuto a che fare con cavalieri che avevano già altre situazioni in ballo, primo tra tutti Riccardo Guarnieri. Il tarantino è stato a lungo conteso tra Ida Platano e Roberta Di Padua, che si sono scontrate anche successivamente per l’interesse che entrambe provavano per Alessandro Vicinanza. Solo una volta Roberta ha lasciato il programma di Maria De Filippi in coppia.

Roberta via da UeD: “Tutta colpa sua”

Quella volta risale a diversi anni fa, quando si fidanzò con Riccardo Guarnieri appunto. La loro storia è durata pochi mesi, quindi entrambi sono tornati in studio per conoscere altre persone. Ma nella registrazione del 12 dicembre 2023 Roberta Di Padua ha salutato tutti. Il motivo? È sempre Lorenzo Pugnaloni a svelarlo.

“Nella registrazione di martedì 12 dicembre Roberta ha lasciato il programma da sola perché Alessandro ha accettato di uscire e conoscere Cristina”, scrive su Instagram il blogger che, come dicevamo, definisce questo spoiler uno “scoop clamoroso” che andrà in onda su Canale 5 all’inizio del 2024, ovvero quando riprenderà la programmazione di UeD dopo la consueta pausa natalizia.

La notizia dell’addio di Roberta Di Padua ha spiazzato gli utenti. E ha portato molti a incolpare Alessandro della sua uscita di scena: “No Roberta, guardami”, “Ma no”, “Cosa?”, “Io sono in lutto”, si legge tra i tanti commenti all’anticipazione. E anche messaggi contro Vicinanza come “Quello ha rovinato tutto, lo sapevo io”.