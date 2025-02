Durante la sfilata del Prima Festival a Sanremo 2025, Fedez ha catturato l’attenzione del pubblico per un dettaglio particolare: i suoi occhi, apparsi con pupille dilatate e un’intensità di nero che ha scatenato reazioni choc sui social media. L’insolita apparenza degli occhi di Fedez ha immediatamente acceso i riflettori su di lui durante il tradizionale Green Carpet del Festival. Mentre gli altri artisti sfoggiavano look studiati, lo sguardo enigmatico del rapper ha polarizzato l’attenzione, diventando un argomento di discussione centrale. Il web si è rapidamente mobilitato per commentare l’aspetto di Fedez.

>> “Lei non ci sarà”. Sanremo 2025, Carlo Conti dà la notizia in conferenza stampa

Molti utenti hanno espresso preoccupazione per la sua salute fisica e mentale, suggerendo che gli occhi dilatati potessero essere un segnale di stress o di altri problemi. Alcuni hanno ipotizzato l’uso di colliri particolari o lenti a contatto per creare un effetto scenico. Non sono mancate le ironie e le battute, con alcuni che hanno scherzato sulla possibilità che il rapper avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Di fronte alle numerose chiacchiere, diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare l’aspetto degli occhi di Fedez.





Fedez a Sanremo, paura tra i fan: “Cos’ha negli occhi?”

Alcuni hanno suggerito che la dilatazione delle pupille potesse essere dovuta semplicemente alle luci del set o a una scelta stilistica per il suo look. Altri hanno menzionato la possibilità di aver utilizzato un collirio per alleviare fastidi oculari. Fonti vicine all’evento hanno riportato che Fedez era sereno durante il Green Carpet, alimentando l’ipotesi di una scelta estetica. Si tratta quindi solo di lenti a contatto nere? Per il momento non è dato sapere.

L’apparizione di Fedez al Prima Festival avviene in un momento particolare della sua vita personale e professionale, segnato dalla separazione da Chiara Ferragni e dall’attesa per la sua esibizione a Sanremo 2025 con il brano “Battito”. La canzone affronta temi intensi come la depressione, descritta come una metafora dell’amore per una donna.

voglio ben sperare che fedez abbia scelto di indossare delle lenti a contatto effetto alien….#sanremo2025 pic.twitter.com/J36koWI7T1 — ναℓ ✨💐 (@flowerfrost_) February 10, 2025

In passato, Fedez aveva già manifestato pubblicamente le sue fragilità e difficoltà psicologiche. In occasione della sua partecipazione a Sarà Sanremo nel dicembre precedente, il rapper era apparso provato, alimentando preoccupazioni tra i fan. In quell’occasione, Fedez aveva rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, spiegando di sentirsi bene e di essere concentrato sulle prove per il Festival. Corona però ha rivelato che il cantante avrebbe tentato un gesto atroce prima di salire su quel palco.

Leggi anche: “Si è fatto male”. Sanremo 2025, incidente in sala prove per il cantante: le sue condizioni