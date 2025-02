“Si è fatto male”. Sanremo 2025, incidente in sala prove per il cantante: le sue condizioni

Sanremo fa una nuova vittima, dopo Francesca Michelin ecco che a cadere dalle scale dell’Ariston è stato un suo illustre collega. A rivelare l’indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli la quale ha aggiunto che si sarebbe fatto male a una costola. Ancora però è da capire la gravità dell’infortunio. Prima, come detto, era un incidente simile era toccato a Francesca Michelini. La cantante aveva condiviso la notizia sui suoi profili social, pubblicando una foto che la ritrae sdraiata su un van con la gamba destra immobilizzata da un tutore e abbracciata a un pupazzo.

Con la consueta ironia, ha commentato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”. Nonostante l’infortunio, la giovane ha rassicurato i fan sulla sua partecipazione al Festival, confermando che sarà regolarmente sul palco per presentare il suo brano “Fango in Paradiso”.





Sanremo 2025, Kekko dei Modà cade dalle scale

Questo ritorno a Sanremo rappresenta per lei una rinascita artistica e personale, soprattutto dopo aver affrontato un delicato intervento chirurgico nell’estate del 2023, durante il quale le è stato asportato un rene. E quindi forza Francesca. E anche forza Kekko dei Modà caduto anche lui dalle scale, ma nel dietro le quinte dell’Ariston. Kekko è comunque salito sul palco dell’Ariston per le prove generali. Nonostante sia un po’ acciaccato, ha fatto la sua prova insieme ai compagni della band in maniera perfetta.

Si è visto comunque tenersi con una mano le costole. È la quarta volta al Festival di Sanremo per i Modà, la cui canzone si intitola “Non ti dimentico”, una bella canzone d’amore. “Il mio intento era scrivere un bel pezzo da portare a Sanremo. Il testo è potente e posso cantarlo come piace a me”, ha dichiarato il leader della band, Kekko Silvestre.

Per la serata cover, hanno scelto di esibirsi con Francesco Renga. Insieme a lui, canteranno “Angelo”, il brano cui Renga vinse il Festival nel 2005, vent’anni fa, proprio quando loro debuttarono tra i Giovani.