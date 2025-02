Shaila Gatta è al Grande Fratello da settembre scorso, quindi dall’inizio, e ormai mesi fa ha iniziato una storia d’amore con Lorenzo Spolverato nella casa. Attraversano continuamente alti e bassi e parte del pubblico li accusa dal principio di stare insieme solo per strategia e avere clip in puntata ma hanno anche moltissimi fan che supportano gli Shailenzo. Lui è già finalista, lei ancora no ma nelle scorse ore è stata protagonista di un servizio de Le Iene.

È stato registrato tempo fa ma sta facendo parecchio rumore in rete. Ai tempi la ballerina aveva appena concluso la sua esperienza come velina di Striscia la Notizia e soprattutto era legata all’ex calciatore Leonardo Blanchard con cui conviveva. E proprio con la sua complicità l’inviato de Le Iene Nic Bello ha fatto credere a Shaila che avesse preso parte di una setta dove, a causa di manipolazioni varie, ha speso tutti i soldi.

Shaila a Le Iene: “Che figura di me…”

A casa della coppia arrivano dei manuali da questa setta e Shaila affronta subito il fidanzato Leonardo: “È vera o no questa cosa? Ora ti porto da un bravo dottore e non devi fare le offerte né a Gesù Cristo e né a Satana o qua chi ca.. è?”. E ancora, furiosa: “Io questa roba a casa nostra non la voglio! Che persone hai conosciuto? Voglio sapere che cosa sono queste cose. Quanti mesi sono che fai questa cosa che fai da bambini psicopatici? Ma che ti è successo?”.

“Ma basta, hai rotto i cogl…! Ma sei scemo, idiota? Stai facendo diventare psicopatica la tua fidanzata”, ha aggiunto. Poi però, rimasta sola in casa, Shaila ha scoperto la presenza di alcune telecamere nascoste anche se non ha capito subito di essere la vittima di uno scherzo de Le Iene. Che poi sono però state costrette a intervenire per informarla.

Questa dovrebbe rappresentare le donne ed andare in finale #grandefratello pic.twitter.com/hZaCv0ZL4z — Max forever (@maxciri) February 19, 2025

Anche qui Shaila ha perso le staffe: “Andate a fan… tutti quanti, chi siete? Le Iene? Ma secondo voi io sono scema? Voi vedevate tutto in tempo reale? Oh no, io ho cacciato le tet.. di fuori. Che vi devo dire… ho sgamato le telecamere. Vi ho scoperti, mi dispiace per voi, sarà perla prossima”. Complice il fatto che lei è al GF, quindi non sa che è andato in onda, il video del servizio ha fatto presto il giro della rete e in tanti hanno puntato il dito contro di lei definendola sboccata e volgare. Insomma, per tanti non è uscita bene da questo servizio e anzi ha fatto una gran brutta figura.