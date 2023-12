Per la gioia dei fan del Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata nella Casa. È successo nell’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 23 dicembre 2023: dopo alcuni giorni di assenza causati da motivi familiari, l’attrice ha fatto ritorno tra i coinquilini e trascorso con loro le feste. E, anche se non c’erano dubbi, tornata in gioco si è resa subito protagonista di tanti momenti, naturalmente anche litigate. Come per esempio quella con Giuseppe Garibaldi, che lei aveva definito “burattinaio” con Marco Maddaloni.

“Ma che burattinaio sono qui dentro? Sono uno come te – è sbottato il bidello – Se c’è stata una che ha giocato con i miei sentimenti sei stata tu. Prima mi ha detto che sono un burattinaio, poi mi ha chiamato gigolò. Non rispondo una, non rispondo due, poi però… Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola”. Ma non solo scontri. Il nome di Beatrice Luzzi ha fatto presto il giro della rete per un episodio avvenuto a cena.

Leggi anche: “Decisione presa”. La scelta di Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello: parla anche di Perla





Beatrice Luzzi, la gaffe al Grande Fratello

Con la tavola imbandita e i piatti tipici del Natale, i concorrenti del Grande Fratello hanno cantato tutti insieme. Non potevano mancare i tortellini e in molti video diffusi sulla piattaforma X ma anche su Tim Tok Beatrice Luzzi avrebbe chiesto informazioni sui tortellini. “Ma questi sono tortellini preparati, no? Cioè già pronti?”.

E a quel punto molti hanno visto Rosy Chin mimare qualcosa con la bocca. I più attenti hanno notato che la che stava avvisando l’attrice: “Sponsor, attenta!”. Beatrice sembra aver colto subito la gaffe e si è corretta. “Che buoni questi tortellini!” ha esclamato. Alla fine Beatrice Luzzi si è messa a ridere, ma la regia pare abbia staccato l’inquadratura.

Una scena che come dicevamo ha scatenato il popolo del web “Sponsor dei tortellini! Hai visto che figura ti ha fatto fare, Beatrice? Vorrà dire che noi tutti abbiamo capito quanto fanno schifo quei tortellini. Non li compreremo mai!”. “Bea: “Ma questi sono tortellini già preparati, pronti? Rosy: “Sponsor” Bea: “Ah … Buonissimi” È sempre lei!”. Oppure “Allucinante. Insultate Beatrice anche per i tortellini e per una cosa ironica!”, si legge.