Grande fratello, clamorose indiscrezioni su Shaila subito dopo l’uscita dalla Casa. L’eliminazione avvenuta ieri sera della fidanzata di Lorenzo Spolverato ha colto tutti di sorpresa. Infatti, molti spettatori erano convinti che l’ex velina di Striscia La Notizia sarebbe certamente approdata alla finale tanto attesa, prevista per il 31 marzo, insieme al compagno.

Tuttavia, il televoto ha preso una direzione differente, premiando invece Helena Prestes e Chiara Cainelli. Un verdetto accolto pubblicamente con grande sportività dalla ragazza, anche se sembra che lontano dalle telecamere la reazione sia stata diversa. Nelle ultime ore, infatti, sono uscite diverse indiscrezioni che raccontano di una Shaila Gatta davvero tutt’altro che serena…

Cosa è successo tra Shaila Gatta e Stefania Orlando

Infatti, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram alcune segnalazioni secondo cui Shaila Gatta, una volta terminata la lunga diretta, avrebbe avuto una crisi emotiva: “Davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere, ma era nera… Finita la puntata è scoppiata a piangere per Lorenzo e per aver perso contro Helena…”.

Ma le polemiche non si fermano qui, perché sempre secondo la nota esperta di gossip, dopo la puntata Shaila avrebbe avuto anche un acceso diverbio con alcune Zelena presenti in studio per sostenere Zeudi Di Palma: “Fuori ha pure litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ovviamente ha risposto…”.

Inoltre, sempre tramite Instagram, Amedeo Venza ha rivelato un ulteriore retroscena secondo cui la Gatta avrebbe avuto uno scontro anche con Stefania Orlando, sua principale rivale all’interno della casa: “Inoltre pare abbia avuto pure uno scontro con Stefania Orlando…”. Se questi dettagli fossero confermati, il ritorno alla vita di tutti i giorni per l’ex velina sarebbe certamente caratterizzato da polemiche, mentre Lorenzo Spolverato continua a pensarla…

