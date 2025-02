Lunedì 3 febbraio, Alfonso Signorini ha presentato una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la serata, Emanuele Fiori ha dovuto lasciare la casa a seguito del televoto, mentre Ilaria Galassi ha deciso di ritirarsi spontaneamente dal gioco. Questo segna il ventottesimo appuntamento con il celebre reality-show. Affiancato dagli opinionisti Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, il conduttore ha ripercorso i momenti salienti della settimana, ponendo l’accento sulla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Successivamente, Signorini ha reso noto il verdetto del televoto, confermando l’eliminazione di Emanuele Fiori, che ha ottenuto il minor sostegno da parte del pubblico con un misero 7,29%. Zeudi Di Palma ha raccolto il 26,39% delle preferenze, seguita da Jessica Morlacchi con il 23,32%, Iago Garcia con il 18,61%, Giglio con il 14,61% e infine Ilaria Galassi con il 9,78%.

Pochi istanti dopo l’annuncio dell’eliminazione, Ilaria Galassi ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma, confermando la sua scelta al conduttore. Nonostante le numerose vicende avvenute in casa, ciò non è bastato a far decollare gli ascolti del reality. Nemmeno il ritorno di volti noti come Helena, Jessica e Iago, che negli ultimi giorni ha conquistato il pubblico, ha contribuito a risollevare le sorti dello show, che continua a faticare dal punto di vista degli ascolti.

Nella stessa fascia oraria di lunedì 3 febbraio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata de Il conte di Montecristo. La serie televisiva, che vede tra i protagonisti Sam Claflin, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas, ha tenuto incollati allo schermo 5.304.000 spettatori, registrando un eccellente 28,9% di share e superando nettamente la concorrenza del Grande Fratello.

Il debutto della fiction, andato in onda il 13 gennaio, aveva ottenuto il 26,9% di share, mentre il secondo episodio trasmesso il 20 gennaio era salito al 31,36%. Il terzo appuntamento, invece, ha raccolto 5.299.000 spettatori con un 28% di share. Dall’altro lato, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è fermato a 2.062.000 spettatori con una percentuale di share pari al 16%, confermando la sua difficoltà nel competere con la serie di Rai1.