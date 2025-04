Jessica Morlacchi ha conquistato il pubblico italiano vincendo la diciottesima edizione del Grande Fratello, portando a casa un montepremi di 100mila euro. L’ex voce dei Gazosa, band nota nei primi anni Duemila, è rimasta nella celebre Casa di Cinecittà per sei mesi, distinguendosi tra i concorrenti con la sua determinazione e autenticità. Dopo la vittoria, è tornata finalmente nella sua abitazione a Roma, luogo in cui ha ritrovato la tranquillità e che spesso fa da sfondo ai video realizzati insieme all’imprenditore e content creator Rosario Albanese.

La casa in cui vive, situata in un quartiere silenzioso della Capitale, riflette appieno la personalità di Jessica: uno spazio luminoso, accogliente e curato nei minimi dettagli. Per le pareti ha scelto toni chiari, vernici leggere e una carta da parati che alterna il bianco a strisce verticali grigie, rendendo l’ambiente elegante e armonico. Il parquet beige, visibile in molti dei video condivisi online, si abbina con gusto agli arredi moderni della cucina, uno degli ambienti più presenti nelle clip che la vedono protagonista insieme ad Albanese.

Grande Fratello, com’è fatta la casa di Roma di Jessica Morlacchi

La casa è strutturata in open space, con la cucina che si apre sul soggiorno, dominato da un ampio divano centrale e da pareti ornate con foto ricordo. Il grigio, colore ricorrente, ritorna anche in altre zone della casa, come il bagno e la camera da letto. Quest’ultima colpisce per il contrasto tra il candore degli arredi e la tastiera del letto in pelle nera. Un dettaglio che spicca nei video e che, insieme alle opere d’arte appese alle pareti, racconta il gusto raffinato della cantante, oggi 38enne.

Ma l’eleganza degli interni non è l’unico elemento che caratterizza la casa di Jessica Morlacchi. L’ex concorrente del reality ha infatti voluto rendere la sua abitazione anche un concentrato di innovazione, dotandola delle più recenti tecnologie. Come riportato dal sito Gaeta.it, la cantante ha investito in un impianto di domotica che le consente di controllare le luci, la temperatura e le telecamere di sicurezza attraverso il suo smartphone, garantendole comfort e sicurezza con un semplice tocco.

Così, tra uno sketch divertente e una diretta social, la casa di Jessica è diventata non solo il suo rifugio dopo la lunga esperienza televisiva, ma anche un simbolo di stile e modernità, capace di raccontare la nuova vita della cantante tra musica, creatività e una quotidianità condivisa con i suoi follower.