Censura al GF Vip 7 dopo i casi di Covid all’interno della casa più spiata d’Italia. Per la prima volta nella storia del reality show condotto da Alfonso Signorini, i concorrenti si sono trovati faccia a faccia con il virus in circolazione dal 2020. Neanche le ultime due edizioni, quelle in cui l’Italia si trovava in lockdown, il virus era riuscito a insinuarsi all’interno delle mura.

Quest’anno, a tre mesi dall’inizio del programma, quattro concorrenti sono risultati positivi al Covid scatenando ansia e paura nel resto del gruppo. In queste ore, infatti, alcuni vipponi hanno confessato di non sentirsi bene. Tra questi Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis.

Censura al GF Vip 7 sul Covid: la regia cambia inquadratura

Dopo i casi di positività i telespettatori hanno notato la censura al GF Vip 7. Cosa è successo in queste ore? Qualche giorno fa Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono risultati contagiati dal Covid e ad appena 24 ore dall’uscita della casa, anche Pamela Prati è risultata positiva.

Nella casa si è scatenata la paura, perché nonostante i positivi, gli altri concorrenti continuano a vivere tranquillamente senza nessun dispositivo di protezione. E ovviamente in queste ore il tema caldo tra i vipponi è proprio il Covid e secondo quanto riportano molti telespettatori i positivi in casa sarebbero di più. Per questo motivo sarebbe scattata la censura al GF Vip 7.

parlando di covid..george chiede se si devono mettere le mascherine ✈️ boh sempre più surreale tutto ciò #gfvip pic.twitter.com/DGUhrP3odG — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) November 13, 2022

Il popolo di Twitter attentissimo a quanto accade nella Casa, si sta domandando come sia stato possibile l’arrivo del Covid nella casa e il GF Vip ha pensato bene di censurare ogni discorso sul tema. Come? Cambiando inquadratura appena uno dei concorrenti parla di Covid e della situazione che stanno vivendo. Nella puntata del 14 novembre ci saranno sicuramente nuovi dettagli sul caso.