C’è Posta per Te, la storia di Stefania isolata da tutti in famiglia. Un’altra vicenda amara fatta di incomprensioni e liti, rapporti che si rompono e rabbia. Nell’ultima puntata di sabato 20 gennaio Stefania è stata chiamata in studio dal papà Mauro e dalla sorella Martina.

Stefania non parla con i genitori e le sorelle da tanti anni. Dice di essersi più volte sentita sola e abbandonata da tutti. Sopratutto nel momento del bisogno non ha ricevuto quell’aiuto e quella vicinanza che pensava le sarebbero arrivati. Sono ormai quattro anni che Stefania non ha più rapporti con il padre. La situazione sembra davvero difficile, tanto che Maria De Filippi deve usare tutta la sua diplomazia…

Lo strappo tra Stefania e gli altri familiari

“Ciao Stefania, è da due anni che non riesco a parlarti. Non ho ancora capito il motivo, in realtà…”. Queste le parole di Martina che si rivolge così alla sorella Stefania. “Mi manchi tanto – continua Martina – rivoglio la nostra famiglia unita”. Per raggiungere la pace Martina annuncia che c’è un’importante novità: è di nuovo incinta e non vede l’ora di far conoscere il figlio alla sorella.

Stefania, però, si sente ferita. Soprattutto quando è stata riaccolta in famiglia l’altra sorella, Michela, dopo una serie di problemi. Stefania accusa il padre di non aver capito il suo dolore quando la madre è morta: “Nel momento del bisogno ero sola“. Quando si è fidanzata è andata a convivere, ma poi si è lasciata ed è rimasta in mezzo alla strada: “Devo tutto ai miei amici, lui non c’è stato. Nonno lo ha informato ma non si è precipitato da me”. Ha più volte chiesto aiuto ma il padre le ha sempre detto di portare pazienza: “Devo pensare al lavoro“.

“Per me le tre figlie hanno la stessa importanza, ho fatto di tutto per farle studiare” dice il padre. Nonostante l’intervento di Maria la figlia afferma: “Mi sono sentita in un ambiente ostile e abbandonata a me stessa“. Per fortuna oggi la sua vita è migliorata, ma lei non ha mai smesso di pensare a loro. Alla fine Maria riesce a far aprire la busta e la famiglia si riunisce dopo quattro anni. Mauro piange: “Forse non ti ho capita ma ci sono sempre per te, ti voglio tanto bene”.

