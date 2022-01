“Due nomi enormi”. Maria De Filippi, ritorno col botto per C’è posta per te. Anticipazioni top

Sta per tornare in tv C’è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Si tratta del programma dedicato alle storie comuni raccoglie davanti allo schermo milioni di telespettatori che sono pronti ad emozionarsi e a farsi coinvolgere dalle vicende dei protagonisti tra lacrime e sorrisi. La conduttrice è molto brava nel raccontare le storie dei protagonisti del programma che chiedono aiuto per vari motivi soprattutto familiari.

Sia il pubblico a casa che quello in studio spesso si emoziona poiché tende a rivedersi in quelle storie raccontate con garbo e gentilezza da Maria De Filippi. E anche per questa stagione le sorprese non mancheranno: si parte sabato 8 gennaio su Canale 5 e i tanti appassionati sono già in attesa di scoprire quali storie verranno raccontate e chi saranno gli ospiti. La padrona di casa Maria De Filippi è dunque pronta a far emozionare il pubblico con dieci nuove puntate.

Dalle anticipazioni della prima puntata emerge che gli ospiti speciali della prima puntata sono Paolo Bonolis e Can Yaman. Maria De Filippi vuole partire col botto e si affida a due volti noti del piccolo schermo. Entrambi sono già stati in varie occasioni ospiti della trasmissione. Il popolare conduttore lo scorso febbraio aveva rallegrato una signora che, secondo i suoi figli, non sorrideva più dalla morte di suo marito: il regalo di una crociera e una manciata di ironia con diverse battute che fecero ridere il pubblico.





Anche Can Yaman nel gennaio 2021 era stato ospite della trasmissione ed era stato protagonista di una sorpresa per la zia di una ragazza, che aveva perso la madre ed era appunto stata cresciuta dalla parente, con simpatia premiata dall’apparizione dell’attore turco (che non mancò di ricordare quanto avessero contato le donne nella sua vita).

Can Yaman è diventato popolare anche in Italia grazie a fiction che hanno riscosso molto successo nel nostro Paese. E proprio in Italia, l’attore sarà protagonista insieme a Francesca Chillemi della nuova fiction targata Mediaset dal titolo: “Viola con il mare.” La serie televisiva andrà in onda nel corso del 2022. Can Yaman vestirà i panni di Sandokan nella fiction dedicata a questo eroico personaggio che andrà in onda sulla Rai nei prossimi mesi.