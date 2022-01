La notizia tanto attesa su ‘C’è posta per te’ è stata comunicata in via ufficiale. Nella serata di sabato 29 gennaio sarà trasmessa la quarta puntata del programma di Maria De Filippi e tutti attendevano con trepidazione l’annuncio degli ospiti. Saranno due e sono dei nomi eccezionali, infatti il pubblico non potrà che essere soddisfatto della scelta della conduttrice. Si prospetta un appuntamento emozionante ed entusiasmante, che terrà incollati davanti al piccolo schermo milioni di italiani.

A proposito di ‘C’è posta per te’, la scorsa settimana è stato padrone del sabato sera. Su Rai1 ‘Tali e Quali’, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 ‘C’è posta per te’, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 ‘FBI’ è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e ‘FBI International’ da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 ‘Cattivissimo Me 2’ ha intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%).

L’annuncio ufficiale sugli ospiti di ‘C’è posta per te’ è stato fatto dalla stessa trasmissione con due brevi video pubblicati sulla pagina Instagram. Ovviamente ci sarà grande interesse anche per le storie di gente comune, che cerca di riprendere i rapporti con parenti che purtroppo si sono allontanati per svariati motivi. Ma negli appuntamenti con Maria De Filippi spesso e volentieri c’è spazio anche per gli incontri tra persone che non si vedono da tantissimi anni, infatti molti anziani riescono a trovare i loro primi amori.





Dunque, il primo super ospite annunciato da ‘C’è posta per te’ è l’attore Marco Bocci, reduce dalla fiction ‘Fino all’ultimo battito’ con la collega Bianca Guaccero: “Un graditissimo ritorno a C’è posta per te. Marco Bocci sarà il protagonista di una storia ricca di emozioni, domani in prima serata su Canale 5”. E il secondo è il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, vincitore degli ultimi Europei di calcio: “Tra gli ospiti il mistero della Nazionale, vi aspettiamo domani con lui su Canale 5”.

Entusiasmo alle stelle per entrambi i super ospiti della quarta puntata di ‘C’è posta per te’. In attesa di conoscere chi ha deciso di chiamarli per regali speciali, una cosa è certa: c’è stata una vera e propria ovazione sia per Marco Bocci che per Roberto Mancini, pronti a divertire e ad emozionare il pubblico Mediaset. Non resta che aspettare la serata del 29 gennaio.