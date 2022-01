“Ho detto no”. C’è Posta per Te, nessun lieto fine per Stefano che a 92 anni ancora cerca l’amore

C’è Posta Per Te, un ritorno inaspettato nello studio televisivo di Maria De Filippi. Appuntamento imperdibile per il sabato sera italiano. Queen Mary continua a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori regalando momenti emozionanti e in grado di strappare anche qualche sorriso. Per chi lo conosce, la sua storia è riuscita a farlo accadere. E non è la prima volta che accade.

Stiamo parlando proprio del signor Stefano? Per chi non lo conoscesse, questo simpatico signore di origini siciliane è in cerca del vero amore. Una vera e propria ‘missione’ affidata nelle mani di Maria De Filippi, incaricata di fare conoscere a Stefano una donna pronta a lanciarsi tra le sue braccia. Sarà stata la volta giusta?

Non ha trovato un ‘si’ da Elena e questo accadeva durante la scorsa edizione del programma. Ma a 92 anni sempre bene restare testardi e riprovare ancora una volta. Così il signor Stefano è tornato nello studio televisivo di Canale 5 con al suo cospetto ben sei donne siciliane single pronte a conoscerlo.





Qualche breve presentazione di rito e Stefano si è nuovamente giocato la sua carta vincente: “Vivo a Salina, ho la farmacia vicino. La mattina prendo il caffè sul terrazzo, ho quattro frullatori in cucina. Ho acquistato pentole e padelle nuove, due impastatrici. Tutte le mattine faccio la doccia, ho comprato una macchina per allenare le gambe” e poi aggiunge: “Il mio cuore appartiene a te se mi vuoi sposare”.

Ma pare che anche questa volta non sia quella giusta. Nessuna delle presenti apre la busta davanti alla sua proposta, ma forse Stefano ha comunque trovato nuove amicizie. Epica la risposta di Maria De Filippi di fronte ai tanti ‘no’ secchi che gli hanno spezzato il cuore: “Te ne trovo altre otto”. E Stefano spalanca le braccia e ride insieme al pubblico.