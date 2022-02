Da qualche giorno il mondo del gossip non si occupa d’altro: la presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia è stata lanciata da Dagospia e poi ripresa da tutti i quotidiani. L’ex capotano della Roma ha smentito parlando di fake news: Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.

Nel frattempo sono rimbalzate anche altre voci: una in particolare parla di una relazione segreta tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, bionda, romana, che somiglia tantissimo a Ilary Blasi. La storia sarebbe iniziata diversi mesi fa, si legge su La Repubblica, ma sarebbe stata svelata solo quando lei sarebbe scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa. La fuga sarebbe scattata per raggiungere l’ex calciatore vittima di un incidente in auto.

Tra i motivi della presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbero anche questione economiche. Lo scrive il Corriere della Sera. La gestione del patrimonio e dell’immagine dell’ex capitano giallorosso sarebbe passata nelle mani delle sorelle della Blasi, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti e questo aspetto avrebbe fatto storcere il naso al Pupone. Inoltre, si legge sul quotidiano, molte quote e attività di Totti sono intestate alla moglie





Nel frattempo Francesco Totti sarà ospite della puntata di sabato 26 febbraio di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi: l’ex capitano della Roma sarà accolto da un grande applauso in studio e farà una sorpresa a uno dei protagonisti della settima serata del programma. Insieme a lui ci sarà anche Raoul Bova che nella scorsa puntata è stato tirato in ballo da Pio e Amedeo nel loro sketch.

Non potete assolutamente perdere l'appuntamento con #CePostaPerTe perché ci sarà lui: capitano e leggenda della Roma, unico e inimitabile @Totti 😍 Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/uRMIsvVxAK February 24, 2022

C’è posta per te continua a stupire dal punto di vista degli ascolti. Il programma di Maria De Filippi conquista ogni settimana il favore del pubblico: in occasione dell’ultima puntata ha chiuso con 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%, vincendo la prima serata agli ascolti tv e battendo Affari Tuoi – Formato Famiglia ha totalizzato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share.