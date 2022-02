C’è Posta per Te, il botta e risposta diventa memorabile. Non è la prima volta che lo studio televisivo accoglie Luciana Littizzetto. Non appena fatto il suo ingresso, Luciana non ha potuto che intrattenere il pubblico con battute che hanno sollevato una marea di risate. Nel farlo ha tirato in ballo anche Maria De Filippi e non solo. Presente anche Alex Belli. Insomma, un colpo di scena dopo l’altro.

Battute dopo battute alla conduttrice del programma. Luciana Littizzetto come sempre non perde occasione per coinvolgere tutti in un momento di risate generalizzato: “Vi siete vaccinati? Tu Maria la terza già te la sei dimenticata. Sei in odore di quarta, verso la quinta. Sì, perché la baby birba ha compiuto 60 anni. Ma poi è sempre più fi..a. Volevo farti gli auguri con Fabio Fazio ma…”, ha esordito Luciana riportando alla mente lo scherzo a Che Tempo Che Fa.

Un siparietto tra la comica e la conduttrice che non potrà essere dimenticato facilmente: “Ma sei cre..ina tu, ti ho chiamata…”. La risposta di Maria non ha tardato ad arrivare: “Ma hai sbagliato numero”, offrendo alla Littizzetto la possibilità di controbattere: “Lei è proprio scimunita nella testa, lei cambia cellulare ogni mese, manco Pablo Escobar”, per po proseguire: “Ora mi hanno dato il numero nuovo e l’ho segnato come min..hia”.





Poi le argomentazioni sono diventate più ‘piccanti’: “Anche il desiderio, non so come sei messa tu… tanto me lo taglierà questo pezzo, ma non fa niente… Fai ancora dei gran Maurizi Costanzi Show?”, ha chiedo Luciana, meritandosi nuovamente da Maria un sonoro “sc..ma”. Non contenta, Luciana ha proseguito: “Ma, lui, nell’intimità, la cartellina (quella dei copioni tv e radio) la posa o no?”, e Maria ha risposto: “Tutti e due con la cartellina”.

A questo punto, Maria De Filippi ha comunicato a Luciana Littizzetto di trovarsi in studio per avere un confronto con Alex Belli, Francesca Cipriani e il futuro sposo Alessandro: “Si è parlato tanto di te, questa persona vuole dei consigli su come tu fai a mantenere vivi i rapporti”, ha annunciato Maria introducendo l’attore. Espressione loquace della Littizzetto che è andata incontro a un “Io ti adoro”, ha ammesso Belli e Luciana: “Ma tu adori tutte. Sei in prima serata, datti una calmata Alex…“. “Se metti dentro al GF un pazzo come me…”. “Metti dentro non lo userei”. E il siparietto ha sfinito il pubblico a suon di risate.