“Nessuno perdono”. C’è Posta per te, Maddalena chiude la busta: il dolore di mamma Annamaria

C’è Posta per Te, una puntata ricca di emozioni nello studio televisivo di Maria De Filippi. Una storia, quella tra mamma Annamaria e la figlia Maddalena, che ha dato prova al pubblico di come un rapporto possa tornare a nuova luce. Una vicenda che ha certamente commosso tutti e che, attraverso le sue dinamiche, ha fatto comprendere che nella vita tutto può tornare a splendere sotto la luce dell’amore.

Una storia che ha da subito meritato la giusta delicatezza. Mamma Annamaria nella sua vita ha compreso di non essere felice al marito e padre dei loro figli. Non appena giunta in studio, la giovane ha subito chiesto qualcosa sull’assenza del fratello Salvatore e alla domanda è stata proprio Maria De Filippi ha rispondere spiegando il motivo ben preciso.

“È stata una decisione nostra, perché mi ha detto che tuo fratello ha un po’ di problemi. Davanti a una difficoltà nel parlare, non volevo metterlo a disagio in una trasmissione fatta di parole. Mi scuso, ma tua madre ha mandato la posta a entrambi”. A questo punto è stata mamma Annamaria a prendere parola.





La donna ha voluto spiegare alla figlia il motivo per cui ha preso la dura decisione di lasciare il marito: “Io ho lasciato vostro padre, non ho mai abbandonato voi. Sono andata via perché non stavo più bene. La situazione non era quella che tutti credevano”. La donna, infatti, dopo aver lasciato il marito ha deciso di andare a vivere a Milano.

“[…] Sono un po’ più serena, grazie a Daniela che non mi ha mai abbandonata. Ma voi siete i miei figli, la mia vita. Se vi ho tenuto nascosta la convivenza è solo perché volevo vedere se andasse bene. Non volevo farti del male. Dammi un’altra possibilità. Ti amo”, ha poi chiosato mamma Annamaria. A quel punto Maddalena ha preso la sua decisione.

“Se le voglio ancora bene? È mia madre e lo riconosco. Però, sono arrabbiata. Non è stato facile. Mio fratello diceva che voleva morire. Come sta adesso Salvatore? Bene, ma è un po’ dispiaciuto, ci è rimasto male”, ammette. La busta tra mamma e figlia è rimasta chiusa, ma l’abbraccio tra Maddalena e la sorella Daniela presente in studio potrebbe riaccedere la speranza di vedere nel futuro la famiglia riunita.