“Perché è andata in tv”. Luigi, dopo C’è posta per te l’accusa choc alla figlia Carmen

Sembra il più classico dei lieti fini. Era solo l’inizio di un’altra guerra. A C’è Posta per Te sabato abbiamo visto Carmen chiedere di poter riabbracciare il papà. Dopo la separazione dalla madre della ragazza, infatti, Luigi ha rotto i rapporti anche con la figlia. E si è rifatto una vita con una nuova compagna, Nunzia. È arrivato anche un bambino, che Carmen però non ha conosciuto.

Tra i suoi genitori è in corso un’aspra battaglia legale, ma nonostante tutto ciò Luigi, dopo diversi tentennamenti e su ‘pressione’ di Maria De Filippi, ha acconsentito ad aprire la busta. Tutto ok, dunque? Nemmeno per sbaglio. Dopo la puntata andata in onda sabato 22 gennaio, ma registrata l’estate scorsa, Carmen e Luigi avevano provato a riallacciare i rapporti. Ma hanno rotto nuovamente.

Luigi adesso contrattacca e accusa la figlia Carmen di aver scritto alla redazione di C’è Posta Per Te solo per avere visibilità. Anche la sua nuova compagna, Nunzia, lo sostiene e rilancia. Mentre prima anche lei sperava che padre e figlia tornassero a parlarsi, ora dichiara: “Mentre l’ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi”.





In sostanza Nunzia sostiene che Carmen ha smesso di frequentare il padre quando ha capito che non avrebbe potuto fare tutto quello che voleva. Luigi durante C’é Posta per Te è stato anche accusato di non pagare gli alimenti. La vicenda è finita in tribunale, c’è un procedimento in corso. Ma il padre di Carmen chiarisce: “Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?”.

Non è tutto. Non solo Carmen e Luigi oggi non si vedono più, ma sono arrivate anche minacce all’indirizzo di Nunzia: “Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l’amante. La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”. Durante la puntata Luigi era stato accusato dal pubblico di essere troppo distaccato e freddo nei confronti della figlia. Ora queste rivelazioni svelano altri aspetti di una vicenda forse più complicata di quanto era sembrato inizialmente…