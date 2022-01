C’è Posta per Te, clamoroso colpo di scena tra Carmen e Luigi: è successo dopo la puntata

A C’è Posta Per Te arrivano i casi più estremi. Quelli sui familiari che non si vedono da tempo per le vicende più delicate sono spesso raccontati, con grande sensibilità, da Maria De Filippi. Stavolta, però, è avvenuto qualcosa di imprevisto. Sabato 22 gennaio il pubblico ha conosciuto Carmen e suo papà Luigi, entrambi di Napoli.

Il legame tra padre e figlia si è rotto tempo fa quando Luigi ha divorziato dalla madre di Carmen e non le ha più pagato gli alimenti, almeno in parte, da quanto si è appreso. In studio l’uomo è arrivato insieme alla nuova compagna Nunzia. È stata la figlia di Luigi, Carmen, a chiedere di rivedere il papà. Inizialmente lui non ne ha voluto sapere.

“Ciao papà” le prime parole di Carmen, visibilmente e comprensibilmente commossa. “Sono tre anni che non abbiamo più un rapporto…”. Tutto si è guastato quando è finito il rapporto tra il padre e la madre e Carmen ritiene di aver subito i litigi dei genitori: “Era lei che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”. E poi “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”. L’uomo, però, molto sicuro di sé, ha accusato la figlia di non voler vedere il fratello, nato dalla relazione con Nunzia.





Carmen ha invece spiegato che è a causa di una pesante battaglia legale tra il papà e la mamma che non è semplice per lei vedere il fratellino. Solo grazie all’insistenza di Maria De Filippi Luigi ha acconsentito ad aprire la busta. Sembrava il lieto fine che tutti speravano. Ma la realtà è diversa. Subito dopo la puntata di C’è Posta Per Te, infatti, il rapporto, che sembrava riparato, si è incrinato nuovamente.

Come riporta Il Vicolo delle News Carmen e il papà Luigi non si vedono più da tempo. La puntata, andata in onda sabato, è stata registrata l’estate scorsa. Poco tempo dopo il padre ha di nuovo chiuso i ponti con la figlia. La notizia è stata anche confermata dal Menestrelloh, giornalista e conten creator, su Instagram: “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen”.