“Queste sono per voi”. Carmen, 22 anni, il regalo per i genitori adottivi commuove. Lacrime a C’è Posta per Te

C’è Posta per Te, la storia di Carmen ha emozionato tutto lo studio. Occhi lucidi e parole d’amore nell’assistere al racconto di Carmen, che ha deciso di parlare ai suoi genitori adottivi a cui deve tutta la sua felicità ritrovata. Una storia che ha visto l’ingresso in studio di un vero campione. Ecco cosa è successo.

Parole commosse di Carmen davanti alla busta chiusa. Dall’altra parte, i suoi genitori che con amore hanno accolto la ragazza nella loro vita, colmandola di amore e di cura: “Lo so, è una cosa semplice ma ogni volta che provo a dirlo le parole si fermano in gola. Voglio anche ringraziarli per avermi dato una nuova vita”, queste le parole di gratitudine di Carmen.

Carmen aveva 13 anni quando ha conosciuto quelli che sarebbero poi diventati i suoi genitori, la sua famiglia, la sua ancora di salvezza. La ragazza, oggi 22enne, all’epoca viveva in una casa famiglia con altri 9 ragazzi, tutti con lo stesso sogno e con la stessa speranza ad animare le giornate, l’idea che una famiglia potesse accoglierli e amarli per sempre.





Per Carmen la vita ha risposto nel miglior modo e il primo incontro con i suoi futuri genitori resterà sempre impresso nel suo cuore: “La prima volta che ho visto mia madre lei mi guardava e sorrideva. Mio padre invece è sempre stato più riservato. Io non ricambiavo molto il loro sguardo, avevo paura di rimanere delusa. Piano piano però ho capito che erano interessati a me. Poi un giorno mi hanno chiesto di andare a casa con loro”.

Lina e Riccardo, ii genitori adottivi di Carmen hanno ascoltato in silenzio il messaggio, provando a contenere lacrime di gioia che poi hanno cominciato a risplendere sotto la luce dei riflettori: “A volte dimentico il dolore che ho provato in passato e questo è solo merito vostro. Sono qui con i miei pensieri, tutti dedicati a voi, e che troppo spesso non riesco a esprimere. Grazie a voi sono nata due volte. Siete il mio porto sicuro e la coperta calda dove vorrò stare ancora per molto tempo”. Poi la sorpresa consegnata direttamente dal campione Insigne. Tre maglie del Napoli per la famiglia, e il campione ha sottolineato con emozione: “Queste sono per voi, siete una grande squadra”.