“C’è Posta per Te”, tutti gli occhi su Alessio: chi è il bellissimo ragazzo ospite di Maria De Filippi

Altra puntata di C’é Posta per Te e altre emozioni per i telespettatori. Nell’appuntamento andato in onda sabato 12 marzo, l’ultimo della stagione, Maria De Filippi ha ospitato tra gli altri la cantante Emma Marrone. Nei suoi pezzi la fiorentina classe ’84 è solita trasmettere con la sua voce potente una grande carica. Proprio quella che potrebbe aver spinto la mamma di quattro figli che, dopo la perdita del marito Giuseppe, ha chiesto l’aiuto di Maria.

Appena ha fatto il suo ingresso, subito dopo un bellissimo video sui suoi successi, non solo musicali, Emma si è emozionata per l’accoglienza ricevuta. Poi si è seduta accanto ad Agata, la donna che ha ammesso di essersi chiusa in sé stessa dopo il lutto. A C’è Posta per Te ha voluto chiedere perdono ai suoi figli perché “Ho aggiunto il mio dolore al loro”. Nella notte tra il 23 e 24 dicembre del 2020 il marito se ne è andato. La confessione di Agata è struggente: “Ho pensato solo al mio dolore”.

A colpire il pubblico di Canale 5 e i presenti in studio non sono state solo la tristezza e la paura di una donna di non riuscire più a vivere dopo aver perso l’amore della sua vita. I figli Alberto, Valentina, Alessio e Martina si sono commossi e hanno riso quando hanno scoperto che mamma Agata, nonostante il dolore, è andata a Roma per affidarsi a Maria De Filippi e al suo staff.





Non solo. Oltre all’aspetto emotivo i telespettatori stanno commentando l’aspetto estetico dei quattro figli di Agata e Giuseppe. In particolar modo Alessio ha ‘bucato lo schermo’ come si suol dire. E il pubblico femminile – e non solo chissà… – lo ha fatto capire sui social: “Alessio io mi sono innamorata di te“. E poi c’è addirittura chi ha scritto: “Fate spogliare Alessio e stop“.

Al termine del racconto naturalmente Alessio, Martina, Valentina e Alberto hanno aperto la busta. Il primo ha ricevuto anche un monopattino in regalo da Emma Marrone. L’ultimo pensiero è andato al papà Giuseppe che, come dice Alessio: “Forse sta viaggiando nello spazio tra le stelle più luminose. Quel che è certo è che papà continua a vivere…”. Ed è proprio con questo spirito che tutta la famiglia riprenderà il proprio cammino. Lasciando il più possibile la tristezza ai margini e confidando nell’amore che Giuseppe ha saputo donare loro e che ancora alberga tra tutti loro.