Caterina Balivo, una nuova puntata di ‘La volta buona’, ma questa volta la più commossa è stata lei. La conduttrice non ha proprio retto davanti alla tragedia raccontata in studio. Un’altra, perché l’appuntamento di mercoledì 4 ottobre si è aperto, naturalmente, con quella di Mestre: ampio spazio è stato dedicato all’incidente del bus precipitato dal cavalcavia che ha mietuto 21 vittime e diversi feriti. A seguire una lunga chiacchierata con un’ospite, che è stata costretta ad affrontare tanti drammi nella sua vita, tra cui anche l’omicidio di sua mamma per mano di suo padre.

“Un colpo di pistola dato dal padre a sua mamma. Era con sua mamma quando è successo. Scappa e va dall’altra sorella. Anna a 5 anni ha visto tutto e la sua vita cambia totalmente”, il racconto della signora Anna, per cui gli eventi dolorosi non sono finiti qui. Anni fa ha anche perso sua figlia, come anticipato in diretta a La volta buona dalla stessa Caterina Balivo.

Caterina Balivo, lacrime in diretta per la tragedia dell’ospite

“Un giorno tu vai a pranzo con tuo marito, la bambina va a giocare con il fratello e altri bambini, ma c’è qualcosa che è andato storto…”. E l’ospite ha proseguito il racconto su quanto accaduto alla figlia nei minimi dettagli. Ma lo ha fatto con un grande contegno, una forza che non sono passati inosservati per la padrona di casa.

La donna non si è infatti fatta abbattere e, nonostante tutte le disgrazie, continua a credere che la vita si bella e da vivere fino all’ultimo respiro perché “è un dono per tutti”. Una frase, questa, che ha commosso ancora di più Caterina Balivo, che con il viso rigato dal pianto si è avvicinata alla signora Anna prendendole dolcemente la mano.

“Ero abbracciata a mia madre quando mio padre le sparò” a #LaVotaBuona la storia di Anna pic.twitter.com/O94Y9iTboG — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 4, 2023

Quindi le ha parlato della sorpresa dei suoi figli, che le hanno inviato un video messaggio.: “Questa è stata una sorpresa troppo bella…Si sono messi in gioco e non è semplice per loro apparire”, il commento dell’ospire. Infine la lettera scritta dal figlio che non ha voluto partecipare al video messaggio e che era vicino alla sorella venuta a mancare. Un momento, questo, che ha fatto definitivamente crollare la conduttrice.