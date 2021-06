Qualche giorno fa Caterina Balivo era stata criticata per la sua forma fisica. Era successo dopo che, senza filtri, si era mostrata in bikini. Critiche rispedite al mittente anche se, ha confessato Caterina Balivo al settimanale Gente, il rapporto con il suo corpo è stato spesso conflittuale. “Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza. E credetemi, vederle all’inizio non è il massimo” ha confessato.



Una battaglia per la forma fisica che si è trasformata in una lotta per l’accettazione, per far capire che non si deve rincorrere un canone irrealizzabile che spesso provoca problemi. D’altra parte Caterina nei suoi programmi ha sempre puntato anche sulla proposta di ‘altri’ modelli, come quello delle bellezze curvy perché in media una donna veste “44 e non certo 38″. A chi l’ha, velatamente o non, accusata di essere ricorsa al bisturi dice: “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo più bello e tutto naturale”.



Una bellezza, quella di Caterina Balivo, scritta nel dna. Pochi giorni fa aveva presentato al mondo suo padre. “Fate tutti gli auguri al mio papà! E siamo a 70! Ti amiamo”. In quantità industriale sono giunti i complimenti e gli auguri e lei non ha potuto fare altro che rimanere entusiasta e felice di tutti questi messaggi in favore del padre.







Tra i numerosi post dei suoi follower, sono spiccati anche quelli di Laura Pausini: “Tanti auguri mister Balivo”, di Elisabetta Gregoraci: “Auguri” e di Sandra Milo: “Subito! Meravigliosi auguri di ogni bene e felicità per i suoi 70 anni ben portati”. E altri seguaci hanno aggiunto: “Auguri di buon compleanno al tuo papà”, “Li porta benissimo”, “Siete stupendi, tanti auguri”, “Ma che bella famiglia che siete”.



Caterina Balivo può ritenersi più che soddisfatta della reazione social. E anche il genitore ne sarà stato felice. Caterina Balivo in passato ha anche rivelato qual è stata la sua maggiore delusione: “Il No più No degli altri? Credo quando nel 2010 improvvisamente mi dissero che non avrei più condotto la trasmissione Festa Italiana. Ho sbroccato. Per mesi non riuscivo a farmene una ragione”. Un colpo più duro dell’addio a Vieni da me dopo il quale però si è aperto un portone.