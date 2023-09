Un vero e proprio incubo sta travolgendo Caterina Balivo in queste ore, infatti una brutta notizia è ormai ufficiale e sta creando sicuramente malumori. Non sappiamo se lei interverrà tra non molto per provare a spiegare quanto stia succedendo, ma certamente i telespettatori hanno ormai capito tutto. E chissà se ci saranno miglioramenti nel prossimo futuro, altrimenti sarebbero davvero guai e potrebbero essere prese anche drastiche decisioni.

Nei giorni scorsi Caterina Balivo, prima che arrivasse questa brutta notizia, aveva avuto uno scontro con Katia Ricciarelli. Ha chiesto delucidazioni su José Carreras lei ha iniziato a spiegare tutto: “Ci siamo amati molto e ho tanti ricordi. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo. Diciamo che io ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Come mai non l’ho sposato? Lui era già sposato“. E Caterina: “Eri l’amante?”, Katia: “Non ti permettere”.

Caterina Balivo, brutta notizia: un vero e proprio disastro

Dunque, Caterina Balivo dovrà necessariamente invertire la tendenza altrimenti questa brutta notizia potrebbe essere solamente la prima di una lunga serie. La Rai non sperimentava un risultato televisivo così drammatico da diversi anni, come rivelato dal sito Ultimenotizieflash. Lei è alla conduzione del programma La Volta Buona, ma ciò che si aspettava alla vigilia del suo lavoro non sta affatto trovando concretezza nella realtà.

La Volta Buona ha ottenuto solamente 1 milione e 77mila telespettatori con share del 9,9%. Rai1 non collezionava una simile disfatta da tempo immemore, infatti andare sotto il 10% era praticamente impensabile, invece è successo davvero. Non sappiamo come abbiano reagito i vertici di viale Mazzini, ma sicuramente saranno abbastanza delusi e pretenderanno da lei ben altri risultati sin da subito.

Non resta che aspettare le prossime puntate de La Volta Buona di Caterina Balivo per comprendere se ci saranno dei miglioramenti o se la Rai debba prendere provvedimenti duri per cercare di rimettere in sesto Rai1.