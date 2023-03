Carolyn Smith e la grave malattia, il triste annuncio. L’ex ballerina e coreografa, giudice di Ballando con le stelle, si mostra con i capelli tagliati davanti alle telecamere del salotto televisivo di Bruno Vespa nel corso della puntata del nuovo programma ‘Cinque Minuti‘.

Il triste annuncio di Carolyn Smith in diretta tv. Nuova battaglia contro il tumore l’ex ballerina e coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, che si è mostrata al pubblico con i capelli completamente rasati. Carolyn Smith ha deciso di non nascondere le sue attuali condizioni di salute. Infatti ha raccontato anche sui social che affronterà un nuovo ciclo di chemioterapia: “Però io non mollo”, ha detto con gli occhi lucidi, pur mostrando la determinazione e il coraggio di sempre.

Il triste annuncio di Carolyn Smith in diretta tv: “Si. è una nuova battaglia…”

Questo il messaggio completo trasmesso sui social attraverso il video: “Ciao a tutti e tutte. Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale di cominciare? 8 marzo la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto. Buona serata a tutti, per una volta mi riposo, è stato una settimana impegnativa. Chi mi ha visto da Bruno Vespa mi ha vista cambiata. Chi non ha visto il programma mi vede adesso. Devo ricominciare la chemioterapia. Perché purtroppo ho dovuto riniziare le cure mie. Vi terrò aggiornati, c’è un percorso da fare.- Come sempre sorriso e forza per andare avanti. Nonostante i momenti di fragilità io non mollo mai. E dico mai arrendersi ragazzi”.

Il racconto di Carolyn Smith nel corso della puntata di Cinque Minuti: “Sì è una nuova battaglia. Purtroppo è tornato l’intruso per la terza volta. Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli“.

Non sapevo che Carolyn Smith stesse nuovamente male, per la terza volta. Mi dispiace molto 😞 #CinqueMinuti pic.twitter.com/vpWDZzfZAp — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) March 10, 2023

Carolyn Smith ha poi aggiunto: “La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole “Finalmente è finita”, spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo”.