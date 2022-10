Carolyn Smith, un altro aggiornamento sulle condizioni di salute del giudice di Ballando con le stelle. Di recente Carolyn Smith ha informato i fan attraverso il profilo Instagram con un post che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo, però, la dura battaglia contro la malattia non può ritenersi conclusa.

Le condizioni di salute di Carolyn Smith. Negli ultimi giorni il volto di Ballando con le stelle aveva dato a tutti una lieta notizia: “Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo. Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune”.

Leggi anche: “Eccola con la figlia Anna”. L’attrice italiana beccata in strada: nascosta per un mese, le prime foto





Le condizioni di salute di Carolyn Smith: “Non so come va a finire”

La Smith ha poi aggiunto: “Già è tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita…. Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questo è un’altra storia che vi racconto fra poco”. Ma dopo alcuni giorni dall’annuncio, Carolyn Smith è tornata a parlare per aggiornare ulteriormente i fan delle sue condizioni di salute in vista di ulteriori nuovi controlli. (Carolyn Smith in ospedale per controlli. Poi l’inaspettato).

“Non me la sento ancora di dire che è finalmente tutto finito”, rivela il giudice del programma Rai.

Il motivo di tanta cautela è presto spiegato dalla stessa Smith: “Perché ci sono dei punti interrogativi all’orizzonte. L’8 novembre farò un’ecografia per capire meglio la situazione”.

Come ormai è noto a tutti, Carolyn Smith sta lottando contro un tumore dal lontano dal 2015 ma dal momento della diagnosi non ha mai smesso di trasmettere coraggio e forza, fungendo da valido esempio per chi come lei sta affrontando un delicato percorso di cura.

“La tac che ho fatto ad agosto ha rilevato due macchie sospette: se si fossero illuminate di verde sarebbero state un tumore garantito, ma fortunatamente si sono illuminate di rosso”, ha confidato ancora Smith alla rivista Nuovo.

Carolyn Smith ha dato ai fan ulteriori dettagli su ciò che accadrà: “Dopo i prossimi controlli dovrò prendermi cura del mio fegato, affaticato da tutti i farmaci che ho assunto negli ultimi sette anni. Per me la miglior terapia per scacciare i cattivi pensieri è quella di buttarmi anima e corpo nel lavoro”.