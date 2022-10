“Eccola con la figlia Anna”. L’attrice italiana beccata in strada: nascosta per un mese, le prime foto

Prime foto di Cristiana Capotondi con la figlia Anna. La bellissima e bravissima attrice per oltre un mese non ha fatto vedere la sua neonata, nonostante abbia annunciato l’avvenuto parto. Ma ora è stato il settimanale Diva e Donna a paparazzarla con la piccola in braccio. Nel suo sguardo si è potuto scorgere grande entusiasmo per questa gravidanza portata a termine, della quale proprio nessuno era a conoscenza. Tra l’altro, tutti sapevano anche del suo fidanzamento con Andrea Pezzi, ma lui non è il padre.

Come ricordato dal sito Today, che si è soffermato su Cristiana Capotondi e la figlia Anna postando le due meravigliose foto della donna, queste sono state le dichiarazioni all’Ansa dell’attrice di 42 anni nei giorni scorsi: “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea”.

Cristiana Capotondi e la figlia Anna: prime foto della neonata

Poi Cristiana Capotondi, che ha avuto la gioia di accogliere la figlia Anna nella sua vita, ha detto: “Tra me e Andrea rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”. E ora ci ha pensato Diva e Donna a esaudire il desiderio dei fan dell’attrice, che hanno potuto finalmente vedere le prime immagini rubate della bambina. Non si conosce comunque il nome del papà biologico e pare proprio che lei sia attualmente single.

L’attrice Capotondi è stata beccata nella città di Milano ed è stata immortalata con addosso un blazer blu e dei pantaloni bianchi, nonché una maglietta a righe. Inoltre, aveva con sé una tracolla e ha allattato anche la neonata in un locale lì vicino. La felicità della 42enne è eloquente e, nonostante le difficoltà legate alla separazione dal compagno e alla crescita ora in solitaria della bimba, non ha mai perso il sorriso. E sa comunque di poter contare sull’ex Andrea e sull’affetto di migliaia di suoi ammiratori.

Negli ultimi anni Cristiana Capotondi è stata protagonista nella serie tv Le fate ignoranti e nel film Chiara Lubich – L’amore vince tutto. Al cinema invece ha recitato nel 2021 nel cortometraggio Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso. A livello sentimentale, è stata legata al compagno Andrea Pezzi dal 2006 fino all’estate dell’anno scorso.