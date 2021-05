La ‘non scelta’ a UeD di Giacomo Czerny è stato un brutto colpo per Carolina Ronca. La corteggiatrice ci ha sperato fino all’ultimo ma già dopo le prime parole al faccia a faccia davanti a Maria De Filippi aveva intuito che il tronista avrebbe preferito la sua rivale, Martina Grado. E così è stato.

“A me fa male, questa cosa qua. Io sono stato il primo a crederci, fino in fondo, fino alla fine”, ha confessato il tronista, dispiaciuto e quasi in lacrime. Ma Carolina non ha reagito bene. Intanto quando lui le ha assicurato che non l’ha mai presa in giro, ha fatto una smorfia. Poi, con gli occhi lucidi, ha spiegato che Giacomo avrebbe potuto evitare di farla “sentire sbagliata” per le reazioni che aveva. A suo avviso, Czerny avrebbe potuto evitare “tante cose” con lei.





Carolina Ronca, il commento durante la puntata della scelta di Giacomo Czerny

“Oggi mi auguro tanta felicità, mi auguro di trovare un amore vero. In un mondo come questo, dove è più importante appare, io sono stata vera”, le sue parole prima di abbandonare lo studio senza salutare Giacomo. Ha ringraziato Maria De Filippi e poi se ne è andata. Poi è entrata Martina e, come sappiamo, anche Giacomo, dopo i colleghi Samantha e Massimiliano ha avuto il suo lieto fine a UeD.

Giacomo e Martina hanno quindi iniziato una storia d’amore fuori dal programma e già dalle prime immagini del dietro le quinte sono apparsi complici, affiatati e impazienti di conoscersi e viversi a 360 gradi. Loro felicissimi, Carolina decisamente meno. E come abbiamo raccontato, in studio non ha fatto mistero della sua delusione tanto che non ha nemmeno voluto salutare il ragazzo che in questi mesi le ha fatto battere il cuore.

Ma, forse anche perché sono passati dei giorni dalla registrazione della scelta, sui social Carolina ha sfoderato tutta la sua ironia. Mentre andava in onda la puntata, la corteggiatrice ha “sdrammatizzato” il momento con un commento che non poteva sfuggire. La pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha postato un’immagine di Carolina, sottolineando la bellezza dell’abito rosso indossato per la scelta. E lei, modesta: “Ammettiamo che sono stata la non scelta con il vestito più bello di tutte!” .

Giacomo Czerny e Martina Grado, dietro le quinte di UeD subito dopo la scelta: video