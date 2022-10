Carolina Marconi, il fidanzato non la prende bene. Caos nella casa del GF Vip in merito al ‘caso’ che arriva ad attirare tutta l’attenzione mediatica, quello di Marco Bellavia. Un comunicato quello dello sponsor del programma Amica Chips di espresso dissenso riguardo gli atteggiamenti di mancata empatia che il gieffino avrebbe sopportato da parte di alcuni vipponi della casa. Tra questi anche Carolina, a detta di alcuni utenti.

Lo sfogo di Alessandro Tulli, fidanzato di Carolina Marconi. Prima di comprendere cosa pare abbia fatto andare su tutte le furie Alessandro Tulli, ex calciatore di 40 anni, sempre meglio sapere cosa è successo in casa GF Vip 7 in merito al ‘caso’ tanto discusso di Marco Bellavia. Tra i vipponi che sembrano non aver dimostrato particolare empatia nei riguardi del gieffino, anche Carolina Marconi secondo i fan del programma.

Lo sfogo di Alessandro Tulli, fidanzato di Carolina Marconi: “Inaccettabile!”

Carolina Marconi e Alessandro Tulli sono una coppia dal 2014 ed è chiaro quanto possano essere legati da un forte sentimento. Come è noto a tutti, Carolina Marconi, colpita da un tumore, ha sempre potuto fare affidamento sull’amore incondizionato di Alessandro. E il sostegno di Alessandro Tulli nei riguardi della gieffina continua ad arrivare puntuale. (Carolina Marconi torna sui social dopo la chemio: la nuova foto).

Il duro sfogo di Alessandro Tulli arriva su Instragram dopo aver ricevuto dei messaggi di morte nei confronti della compagna, “augurandole addirittura che il tumore questa volta possa essere letale”. Alessandro scrive: “Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole”.

“Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”, sottolinea Alessandro Tulli.

“Sento parlare tanto di bullismo ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco. Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite!”, aggiunge ancora Alessandro Tulli in difesa della compagna.