Ha fatto scalpore l’uscita di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip. La soprano non è stata una concorrente come le altre, inutile sottolinearlo. Più volte Alfonso Signorini è stato accusato di favorire la soprano e di graziarla in diverse occasioni. Ma di certo Katia è riuscita a creare delle fazioni all’interno della Casa come pochi altri. Non è un caso se quando ha lasciato il reality i gieffini hanno reagito in modo particolare. Anche Carmen Russo, eliminata ormai da tempo, ha detto la sua sulla questione.

“Alcuni gieffini – le parole della ballerina e showgirl – non hanno salutato Katia è vero. Io sono stata la prima ad aver litigato con lei, c’è stato un bello scontro. Però per rispetto e convivenza ci siamo chiarite. Devo dire che da entrambe le fazioni, chi è a favore di Katia e chi è contro, hanno sbagliato tutti. Gli scontri portano a gravi offese. Penso che alcune ragazze non si sono alzate perché si sentivano offese e la Ricciarelli non aveva voglia di salutarle. Io l’avrei salutata anche se fossi stata una sua nemica. Proprio per una questione di età, ma dipende dal carattere. Il torto è da tutte le parti, Katia in primis che non si tiene i suoi pensieri ed esterna tutto, poi però spesso si pente”.

Ma se su Katia Ricciarelli Carmen Russo è disponibile al ‘perdono’ su un’altra inquilina della Casa la vip è spietata. Parliamo di Nathaly Caldonazzo. Proprio sull’attrice Carmen si era già espressa in termini chiari: “Noi abbiamo iniziato un astio senza un senso – le aveva confidato Manila Nazzaro – Io non ho fatto niente, ho solo ricevuto. Io l’astio lo raccolgo ogni volta che difendo Katia per qualcosa”. “Lei – la risposta di Carmen – la prima cosa che ha fatto è stata attaccarmi. Prima col matrimonio poi con il messaggio di Enzo Paolo. Ha fatto tutto lei”.





E adesso è arrivato il momento del giudizio senza appello di Carmen Russo su Nathaly Caldonazzo: “Sì lei è una mitomane assolutamente. Lei è mitomane perché vede le cose alla sua maniera e ne fa dei miti, direi che esaspera. Se tu esasperi una cosa per provocare o rompere le scatole, istigare, mettere zizzania e mettere in evidenza le cose brutte è tutto negativo. Anche la cosa del mio matrimonio è una idiozia, anche io sono stata alla cerimonia di Elisabetta e Briatore, ma non sono una loro amica”.

Nathaly, appena eletta preferita dal pubblico, ha deciso di condannare al televoto Carmen. E siamo certi che la decisione continuerà a far discutere… #GFVIP pic.twitter.com/XZSvnWzI9P January 10, 2022

“Quindi lei – prosegue Carmen Russo – si è fatta un piano per cercare di avere un confronto con me, Valeria e Barù. In qualsiasi cosa lei voleva dire la sua, ma non in maniera costruttiva. Cercava il modo perché si parlasse di lei. Al programma ha fatto comodo e infatti l’hanno resa immune, perché altrimenti l’avremmo votata tutti. Non mi piacciono le persone non autentiche, che hanno sempre secondi fini. Lei mi ha anche detto ‘pensavo di trovare un’amica qui’ e non è vero, non siamo mai state amiche, anzi mi ha pure nominata”.