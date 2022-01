Una storia controversa quella raccontata da Maria De Filippi a C’è posta per te. Protagonisti della vicenda: Carmen, 19 anni e Luigi, il papà della ragazza. Da tre anni i due non si parlano. Alla base di tutto la separazione dei genitori della ragazza e la successiva battaglia legale: Luigi da anni non paga gli alimenti alle prime due figlie in quanto avrebbe problemi economici. “Era la mamma che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Ma il padre non ha mostrato nessun segno di comprensione: “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”, ha aggiunto Carmen, lasciando sbigottita la padrona di casa.

A questo punto Maria ha iniziato a parlare al padre della ragazza come fosse un ragazzino. La conduttrice ha cercato di spiegare a Luigi che lui, essendo il padre, avrebbe dovuto capire che per una giovane ragazzina come Carmen, che si è ritrovata in mezzo a una separazione delicatissima, era impossibile non sbagliare nulla . “Però hanno fatto un torto a me”, ha ribadito perentorio Luigi. Poco prima della fine Maria chiede: “Vuoi chiudere la busta Luigi?”.

“Sì, non me la sento”, commenta l’uomo. Ma a questo punto Maria De Filippi decide di mettersi in mezzo: “Vuoi metterti sullo stesso piano dei figli, pur avendo un’età diversa? Essere genitori comporta delle responsabilità, non ci si può mettere sullo stesso piano dei figli. Quando dico che Carmen è piccola, lo dico che è piccola nei confronti di suo padre, è ancora tanto figlia. Capisci”.





Applausi. L’uomo ha però detto: “Non me la sento, chiudiamo”. Maria allora ha detto: “Prenditi cinque minuti, con Nunzia, in privato, senza microfono”. A questo punto la coppia lascia lo studio, a breve li raggiungerà Maria per parlare con loro in privato. A questo punto, quando Luigi torna, apre la busta che lo divide da sua figlia Carmen, nonostante non sia ancora convinto al 100%.

In tanti sui social hanno notato che l’abbraccio con la figlia non è stato molto sincero, tuttavia è un inizio. Naturalmente in tanti hanno criticato il modo di fare dell’uomo, chiedendo a Carmen di non cercare più un uomo così, che farebbe meglio a vivere senza di lui.